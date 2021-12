La epidemia de la violencia no se detiene

“Los ánimos están caldeados”, le contaba un comisario a este diario meses atrás, luego de una serie de incidentes barriales que terminaron con heridos y personas detenidas. En ese momento, la cuarentena recién terminaba y la violencia que se veía en la calle parecía más bien un síntoma del encierro destinado a desaparecer. Sin embargo, los últimos hechos prueban que el diagnóstico fue errado. Y que la apreciación del policía se “quedó corta”. El fin de semana pasado se registraron escenas de violencia de todo tipo. De género, con al menos cinco hechos entre el viernes y el domingo; intrafamiliar, con un episodio grave en Ensenada; vecinal, con una batalla campal en el límite entre el barrio San Carlos y Melchor Romero; hasta simples discusiones de tránsito que terminan en peleas salvajes. Esto último fue lo que ocurrió durante la madrugada de ayer en el casco urbano platense, en la zona entre la Estación de Trenes y la Terminal de Ómnibus. La secuencia, en la que se observa la furia de un joven, fue filmada por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo.

El incidente comenzó con un choque en 3 y 44 protagonizado por una moto y un automóvil. En las imágenes no hay dudas: el conductor del rodado menor, que venía por la avenida, cruzó con el semáforo en rojo justo cuando pasaba un Renault Clio bordó, al que impactó en la parte izquierda delantera.

El repartidor cayó del rodado y ambos quedaron tirados en la calzada. Es entonces cuando el otro implicado en el siniestro bajó del auto a toda velocidad y, sin perder un segundo, acometió al chico que aún no había podido levantarse tras el choque.

El dueño del Clio le propinó varias piñas y patadas. Su reacción fue tan extrema, que ni siquiera la intervención de dos peatones que fueron testigos del momento logró calmarlo.

Por fortuna, los Agentes del COM habían dado aviso a la Policía y un móvil arribó poco después al lugar. Los efectivos fueron abordados por el violento, que recién entonces depuso su actitud. En tanto, una ambulancia del SAME asistió al delivery, que no sufrió lesiones graves.