Otro joven fue baleado por un policía bonaerense

Un joven de 22 años que fue herido de una perdigonada en los genitales por un policía en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de Isidro Casanova dijo ayer que siente “un dolor terrible”, que no puede dormir y que tiene “un agujero en la pierna”, mientras que su madre pidió a la Justicia que detengan al efectivo por “abuso de autoridad”.

Si bien el episodio ocurrió el 21 de noviembre pasado en la puerta del boliche “Jesse James”, la Justicia aún espera los resultados de distintos peritajes para determinar si imputa algún delito al policía involucrado, quien de todas formas tampoco fue sumariado por las autoridades policiales y sigue prestando servicios en la misma seccional.

Por su parte, Flavia, la madre de la víctima, Thomas Agustín Ramos (22), dijo que espera “con mucha ansiedad que la Justicia intervenga de una buena vez por todas y detenga al policía por abuso de autoridad”. Reclamó “a la fiscal del caso (Alejandra Núñez, de la Unidad Funcional de Instrucción 8 de La Matanza) que la llame a declarar”, porque ella estuvo en el lugar y hasta tuvo un “intercambio de palabras” con el efectivo que hirió a su hijo.

“El policía me dijo que se le había escapado un tiro y después que si quería denunciar que vaya a la comisaría”, indicó Flavia y agregó: “Espero que mi hijo se reponga porque ahora se encuentra muy mal psicológicamente; no puede orinar normalmente y lo hace por una sonda.” La mujer contó luego que su hijo “quedó muy mal” y dijo que esa noche “estaba buscando a su novia en la puerta del boliche, cuando fue atropellado, golpeado y luego baleado por el policía”.

“Tenemos todas las pruebas para presentar a la Justicia que lo que pasó fue un abuso de autoridad de parte de un policía contra un joven que no tenía armas y estaba tirado porque lo habían atropellado”, finalizó. A su vez, el propio Thomas relató que ayer se levantó en su casa “con un dolor increíble” y no descartaba volver al hospital por ese motivo, y recalcó que está “acostumbrado a su vida normal, a ir a trabajar, a estar con su novia”. En cuanto al día del hecho, Ramos explicó que, al salir del boliche fue atropellado por un automóvil. “Me caigo al piso y cuando me quiero levantar las piernas no me respondían por el choque del auto”, relató el joven, quien le recriminó el impacto al conductor, y agregó: “El muchacho abre la puerta, sale del auto, y yo recuerdo hasta ahí”.

Por otro lado, en las redes sociales, los amigos del joven agredido invitan a una marcha a llevarse a cabo el 21 de diciembre pidiendo “Justicia por Thomas”, la cual comenzará a las 19 en la puerta del boliche Jesse James, en la calle República de Portugal 3.158, de Isidro Casanova, hasta la puerta de la comisaría de esa localidad para pedir que desafecten al policía involucrado.

Según las fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió en la puerta del boliche, cuando Ramos se hallaba conversando con un amigo y un auto con tres ocupantes a bordo lo atropellaron. Mientras el joven se hallaba tirado en el piso, los amigos de Ramos y los del auto comenzaron una discusión y una pelea, en la cual intervinieron al menos dos policías que con escopetas aparentemente realizaron varios disparos con postas de estruendo para dispersar a los protagonistas de la pelea. Pero Ramos recibió una herida en los genitales y en el muslo izquierdo y, según el parte médico, la provocó un proyectil de arma de fuego.