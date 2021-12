El Presidente se reunió por videoconferencia con la titular del FMI tras el fracaso del Presupuesto

La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, calificó hoy como “muy bueno”, el encuentro mantenido con el presidente Alberto Fernández, en el que hablaron “sobre el avance" del trabajo "para sostener la recuperación de Argentina y abordar sus desafíos económicos”.



“Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI”, dijo Georgieva a través de su cuenta de Twitter, luego de mantener, desde Washington, una teleconferencia con Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, quienes se encontraban reunidos en la Quinta de Olivos.



El cónclave, que según fuentes oficiales “estaba previsto desde hace algunos días”, se produjo horas después de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 enviado por el oficialismo.

LEA TAMBIÉN Guzmán con los tapones de punta contra la oposición y confirmó que el Presupuesto se extenderá por DNU

Guzmán, afirmó hoy que el rechazo del proyecto de Presupuesto 2022 por parte de la oposición "afecta las negociaciones" que la Argentina lleva adelante con las autoridades del FMI para reestructurar su deuda.



Tras esa actitud, el titular del Palacio San Martín afirmó que "voltear" el Presupuesto "significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI".



En la víspera, el portavoz del FMI, Gerry Rice, había advertido que “no hay fecha de una próxima misión” del organismo en Argentina, y tampoco de “cuándo podría celebrarse un acuerdo” para renegociar los US$ 45.000 millones que el país le debe al organismo.



No obstante, el portavoz aseguró que "desde el FMI comparten los mismos objetivos que el país en materia económica", por lo que están "plenamente comprometidos con las autoridades para elaborar un programa" que permita reprogramar la deuda de US$ 44.000 millones asumida por la gestión Cambiemos