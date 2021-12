Inter aplastó a Salernitana con un gol de Lautaro y se afirma arriba en la Serie A

Inter (43), con una actuación contundente, goleó por 5-0 a Salernitana (8), de visitante, con un tanto de Lautaro Martínez (el cuarto), y lidera con cuatro puntos de ventaja sobre Milan (39), en el inicio de la 18º fecha de la Serie A. Además, Lazio 3, Genoa 1. Hoy juegan Atalanta vs. Roma (11); Bologna vs. Juventus (14) y Cágliari vs. Udinese (16:45, por ESPN).