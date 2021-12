Las fiestas de fin de año, entre cuidados y comidas especiales

Se acercan las fechas de las fiestas y las reuniones que albergan a las familias argentinas para celebrar la Navidad y el Año Nuevo esta vez tienen el foco puesto en dos cuidados esenciales, el primero con respecto al coronavirus, ya que los contagios están creciendo de la mano de las variantes Delta y Ómicron; y el segundo referido a las comidas, que para esta época amenazan con los abusos y los consiguientes riesgos, todo teniendo en cuenta que este año muchos de los que tal vez el año pasado decidieron no juntarse y prefirieron seguir manteniendo los cuidados ante la falta de vacunas, ahora puedan retomar la sana costumbre de compartir con los seres queridos estas fechas tan especiales.

Con respecto a los cuidados frente a la pandemia, los especialistas coinciden en que si bien la circulación del coronavirus es todavía baja en estos días, aunque se muestra en aumento, probablemente la tendencia sea que crezcan en las próximas semanas, por lo que es clave jerarquizar los síntomas y evitar concurrir a reuniones con cualquier manifestación, por leve que sea.

En este punto, el médico infectólogo Roberto Debbag sostiene que “las reuniones sociales en lugares cerrados, con múltiples grupos familiares y sin barbijo, aún no es seguro recomendarlas. Pero por supuesto que en las personas vacunadas, que no tienen factores de riesgo, sí puede haber más flexibilidad en la no utilización de barbijo en las reuniones, mientras que en aquellos que tienen comorbilidades y sobre todo quienes se vacunaron hace más de seis meses, no se puede extender esta indicación”.

Es así que, sin importar si ómicron es más o menos contagiosa, los especialistas recomiendan continuar con los cuidados, en especial a los más pequeños del hogar, por lo que es súper importante seguir con medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y la vacunación.

También, recomiendan que las reuniones familiares no sean demasiado numerosas, como así también buscar la manera de mantener distancias, ya sea espaciando los lugares en el comedor o también al organizar la cena por bloques, para evitar aglomeraciones, así como usar un tono moderado de voz para evitar las partículas de saliva.

Un dato no menor, señalan, es que las comidas de las fiestas están separadas por solo siete días - Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo – y si alguien se contagia en la primera reunión, lo contagia a otros en la segunda y así sucesivamente, lo que podría complicar el panorama para los meses de enero y febrero, por lo que la prevención sigue siendo la principal recomendación.

Y para eso, se sugiere implementar todas las medidas de control posibles, como usar máscaras que queden bien sobre la nariz y la boca si el encuentro es en lugares públicos cerrados, especialmente en aquellos que todavía no tienen la vacunación completa, siendo que el exterior es siempre más seguro que el interior para las reuniones sociales. También, evitar los espacios concurridos y mal ventilados, y evitar la asistencia de personas con síntomas respiratorios, aunque sean leves, y no compartir vasos, mates, ni ningún utensilio.

“Sobre todo – destacan los infectólogos – hay que continuar con la vacunación, especialmente para los mayores de 60 años, y mejorar la ventilación en los espacios cerrados”.

Otro detalle que se recomienda es limitar el saludo de beso, aunque se porten cubrebocas, y que los abrazos sean lo más cortos posibles, ya que, insisten, la pandemia continúa.

LAS COMIDAS

El de los alimentos, en tanto, es otro de los temas clave en estas reuniones, con la amenaza de los atracones siempre latente, por lo que nutricionistas recomiendan tener en cuenta para estas fiestas navideñas mantener horarios habituales, elegir comidas que contengan verduras de todos los colores, que aporten volumen y pocas calorías, y consumir al menos entre seis y ocho vasos de agua al día.

“Si bien en las fiestas se consumen más calorías que en un día habitual -señala la nutricionista Julieta Lupardo- con algunos tips se las pueden sobrellevar de la mejor manera, considerando que tenemos que aprender a moderar la porción focalizándonos en lo que nos gusta y resignando lo que menos nos atraiga, consumir frutas de postre y dejar el alcohol para el brindis. Hay que ser inteligentes al elegir las comidas para la Nochebuena, por ejemplo, y una buena propuesta sería incluir platos navideños basados en carnes magras, verduras de todos los colores, pocos embutidos y dulces”.

Para la doctora Virginia Busnelli, también médica especialista en nutrición, “los platos que suelen estar presentes en las fiestas tienen, en la mayoría de los casos, exceso de grasas, azucares, sodio y calorías. No son los mejores amigos de una alimentación saludable, y además de la abundancia de estas comidas, también está muy presente el alcohol, desde que llegamos hasta que nos vamos. Es por esto que lo mas recomendable es elegir alimentos de modo consciente y evitar el atracón, no llegar al momento del encuentro con un hambre voraz; hacer platos más saludables en los que el ingrediente principal sea la verdura o la fruta; evitar el “picoteo” constante de comidas; tomar mucha agua; y conectarse con el momento de comer y con las personas con quien se comparte la mesa”.