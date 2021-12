Reclama por el retiro de ramas del frente de su casa en San Carlos

Un vecino de la localidad de San Carlos reclamó por la falta de respuesta ante el pedido de retiro de restos de poda en la zona de 142 y 40. “Llamé al 147 y me dijeron que si es más de un metro cúbico de ramas no se lo llevan. No sé si es más, pero en todo caso que levanten lo que corresponde. Tampoco se llevan las botellas, según me dijeron. Pienso que alguien se tiene que hacer cargo”, exigió.