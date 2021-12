Lisandro López se despidió pero no tanto: ya tiene club para 2022

Cosas que pasan en el fútbol nuestro de cada día. Lisandro López, el máximo referente de Rácing, anunció el fin de semana su retiro del fútbol, pero pocos días después se supo que tiene avanzada su incorporación a Sarmiento de Junin en 2022. Firmaría por un año.

"No voy a continuar, son mis últimos dos partidos con la camiseta de Racing", dijo Licha minutos después de la victoria ante Lanús.

El futbolista explicó que "Tengo una relación de mucho tiempo con Mariano Sardi, que es el mánager de Sarmiento. Mi situación personal me lleva a vivir en Junín y es la única posibilidad que prometí que puedo llegar a evaluar luego que termine el campeonato".

Y agregó: "Lo digo porque no tengo nada que esconder. Me voy a ir a vivir allá y el mánager, conocedor de la situación porque es amigo, me planteó la posibilidad de seguir compitiendo"