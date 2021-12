Vivir la vida: la resiliencia como forma de ser

“La grandeza es elegir el coraje por sobre la comodidad”, afirma la escritora estadounidense Brené Brown. En honor a esta consigna, culminamos el año compartiendo logros y sueños de un grupo de jóvenes que han apostado al coraje de vivir la vida que desean. Algunos no pueden ver, otros caminar; pero la resiliencia y la tenacidad son parte de su agenda, y cuentan con sus familias, amigos y equipos de trabajo como grandes sostenes ante desafíos que afrontan con una gran naturalidad. Ésa que hoy queremos destacar en las páginas de EL DIA.

Por supuesto, hay cosas que les son imposibles, pero soñar no está entre ellas

Desde una competidora Paralímpica que participó en Tokio 2020 hasta estudiantes universitarios que día a día se preparan para ser profesionales del mañana, La Plata alberga numerosos protagonistas de la escena cotidiana cuyo denominador común es alguna discapacidad. Pero todos sortean obstáculos. Por supuesto, hay cosas que les son imposibles, pero soñar no está entre ellas. Sus ganas de ir siempre por más, a pesar de todo, emocionan y contagian.

TADEO VILLAR

Con 19 años, Tadeo acaba de culminar su segundo año de la tecnicatura superior en Periodismo Deportivo. Pandemia mediante, la mayor parte de las cursadas fueron virtuales.

La presencialidad no le resultó compleja. “La facultad está preparada para chicos con discapacidad; tiene rampas para entrar. Tiene una especie de entrada y estacionamiento grande para poder entrar cómodo, tiene ascensores, aunque son un poco chicos a mi entender. Y siempre quise estudiar algo que tenga que ver con el deporte. Estaba entre Educación Física o Periodismo Deportivo, pero finalmente me fui más para el lado del periodismo, porque también me gusta lo que es radio, podcast y demás”, cuenta el joven, que, a pesar de tener una incapacidad en sus piernas, siempre ha practicado natación y ha entrenado en los Torneos Bonaerenses.

Tadeo en su habitación decorada con cosas deportivas y sus medallas de natación

Tadeo ya está haciendo las primeras armas en el periodismo: “este año tuve la posibilidad de entrar a trabajar en una radio deportiva de la Liga Amateur Platense de Fútbol, y creo que ese fue uno de mis mayores logros de este 2021”, asegura, feliz de poder estar haciendo lo que más le gusta.

“¿Una meta para 2022? Poder seguir trabajando en la radio. Y también tengo un sueño deportivo: me gustaría volver a entrenar para los Torneos Bonaerenses”

Con respecto a la cotidianeidad de manejarse en silla de ruedas, cuenta que “lo que más intento evitar son los lugares con muchas escaleras o los lugares en que hay mucho barro, tierra o demás, ya sea por lluvia o no, ya que se me hace complicado trasladarme. Y en cuanto a los lugares con escaleras, siento que se pueden mejorar con el simple hecho de poner un ascensor, o poner esas sillas electrónicas que suben las escaleras donde un chico se puede sentar y subir. A veces, con poco, nos facilitarían el acceso a muchos espacios”. De todos modos, cuando algo no es tan fácil de hacer, allí está su familia para abrirle camino en todo, desde muy chiquito. Sus padres, Gabriela y Gabriel, y su hermano mayor, Thomas, son sus pilares fundamentales para que él pueda hacer todo lo que se propone.

¿Una meta para 2022? “Poder seguir trabajando de lo que me gusta (en la radio). Y también tengo un sueño deportivo: me gustaría volver a entrenar para los Torneos Bonaerenses”.

LELIO SÁNCHEZ

Lelio (44) es futbolista y hace running. Nació en Maipú y trabaja en el área de Prensa de Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. No ve. No vio nunca. “Este año, igual que el 2020, estuvo atravesado por la pandemia, con la diferencia de que pudimos empezar a entrenar con el fútbol para ciegos, que es una de mis actividades deportivas. Formo parte del equipo de fútbol ciego del Centro Vasco de La Plata y representamos a la Ciudad en la Liga Argentina de Fútbol Ciego. También me estoy dedicando al running, que me gusta mucho, y este año lo pude practicar con mayor libertad”.

Lelio hace running y también es parte del equipo de fútbol ciego del Centro Vasco de La Plata

“En lo personal, pude hacer lo que quise y estoy presidiendo una asociación civil que se llama Actica, que trabaja para una inclusión verdadera y autónoma. Nos dedicamos a trabajar por el respeto a los derechos de las personas ciegas”, cuenta Lelio, que es ciego de nacimiento. Tiene un glaucoma congénito. “Para mí siempre fue algo que pude superar sin problemas, me parece que fue por el apoyo que tuve desde niño, en la Escuela de Ciegos de Mar del Plata, que fue donde hice mis primeros pasos a nivel educativo, donde empecé a utilizar el sistema Braille, el bastón y aprendí mis primeras nociones de cómo moverme en la calle y de practicar deportes”.

“No todas las personas con discapacidad tienen acceso al trabajo, por más que haya leyes que así lo disponen”

“De cara al 2022, en principio me gustaría poder seguir con las actividades deportivas y hacer que el equipo de fútbol en el que estoy siga creciendo, junto a nuestros entrenadores y colaboradores. Somos el único equipo que tiene La Plata en la Liga Nacional. No todas las personas con discapacidad tienen acceso al trabajo, por más que haya leyes que así lo disponen. Hay muchas personas que no tienen acceso y el Estado no hace nada. Para mí es muy importante cuidar cada día mi trabajo. Es muy importante para nosotros, porque nos da la posibilidad de no depender de una pensión graciable, que siempre sigue siendo muy escasa”, asegura Lelio.

BRENDA SALDÓN

Oriunda de Bolívar y radicada en La Plata, la remera de 28 años obtuvo en agosto último el diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Clasificó en la segunda colocación de la Final B de la Clase PR1 2000 metros, lo que le valió dicha distinción en su primera participación olímpica.

Brenda con su equipo de remo

La deportista del Club de Regatas La Plata confiesa que el balance de su 2021 es “súper positivo en lo personal y para el pararowing argentino y sudamericano. Tuvimos experiencias increíbles a lo largo del año, donde aprendimos y crecimos un montón, y eso se traslada directamente a las regatas”.

“Poder estar en todos los eventos que haya es súper importante; tener roce, tener regatas encima. Aprendo mucho en cada una y voy aplicando eso y mejorando regata a regata. Ahora seguimos entrenando con cargas bajas para las fiestas, y el 2 de enero ya arrancamos la pretemporada”, cuenta Brenda, desde Bolívar, donde fue a pasar las Fiestas junto a su familia.

“Tuvimos experiencias increíbles a lo largo del año, donde aprendimos y crecimos un montón”

En 2010, la joven tuvo un accidente automovilístico junto con su familia, que le provocó una lesión medular y desde entonces se moviliza en una silla de ruedas. Aquel episodio, cuando tenía 17 años, provocó un rotundo cambio en su vida. Siempre vinculada con el deporte, se mudó a nuestra ciudad, donde estudió Licenciatura en Educación Física en la Universidad NAcional de La Plata y se inscribió en Regatas. En 2018 probó con el remo adaptado y se enamoró de la disciplina. Ahora, todos los entrenamientos están apuntados a París 2024.

JUANA RODRÍGUEZ ABADIE

“Cuando entendés que los límites están en tu mente, no hay nada que pueda detenerte. Estoy orgullosa de la mujer en la que me convertí”, dice Juana desde una publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene unos 135 mil seguidores. En su perfil, lo primero que dice es: “Amputee life” y hay un dibujo de una sola pierna.

Juana es actriz, estudiante de publicidad y activista por los derechos de las personas con discapacidad

Con 22 años, es actriz, estudiante de publicidad y activista por los derechos de las personas con discapacidad. En su Instagram la acompañan varias grandes marcas, en su mayoría de productos de belleza e higiene femenina; también de ropa, que la eligen como imagen para promocionar campañas. Es una influencer.

En febrero de 2018, Juana ingresó al hospital diagnosticada con rabdomiólisis. Al realizar las fasciotomías contrajo un virus intrahospitalario que se intentó combatir mediante toilettes, pero luego de 13 cirugías su cuerpo dijo basta. Su vida estuvo en riesgo. La indujeron en un coma y con el cuerpo estable, cuenta “tomaron la sabia decisión de amputar la pierna donde tenía la infección. Era mi pierna o mi vida”.

“Cuando entendés que los límites están en tu mente, no hay nada que pueda detenerte. Estoy orgullosa de la mujer en la que me convertí”

El mundo de redes llegó solo a la vida de aquella Juanita. “Yo ya tenía una cuenta de Instagram en la que era muy activa y al salir del hospital seguí utilizándola de la misma manera. Eso llamé la atención y se viralizó a tal punto que de un momento a otro mi vida cambió. Aparecieron las marcas. Surgieron propuestas laborales y me metí en un nuevo mundo. El 2021 fue un buen año a nivel laboral. Siento que en el 2020 tuvimos que reinventarnos y adaptarnos, y este año que todo empezó a tomar un poco más de forma ‘normal’. Ya estamos cancheros con hacer eventos virtuales, reuniones virtuales, hasta nos dimos cuenta que es mejor ya que muchas veces lo podés hacer desde tu casa… y sin tránsito”.

“Sueños tengo muchos. A lo largo de mi vida, y más que nada este último tiempo, me di cuenta de que puedo tener proyectos que después van tomando otra forma o que quizás no es el momento de encararlos. Y está bien. Estoy rehaciendo mi vida, conociendo a esta nueva Juana y eso me gusta. Mi mayor proyecto es tener mi título de técnica en Prótesis y Ortesis. Abrir mi ortopedia, en paralelo con mi fundación para ayudar a todas las personas que lamentablemente no pueden acceder a los elementos necesarios para desenvolverse en el día a día. Ojalá el 2022 me sorprenda, y ojalá podamos hacer muchas cosas para ayudar a esas personas”, anhela la joven platense.