Bullrich quiere sancionar a diputados que faltaron

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quiere aplicar mano dura a los diputados que por motivos personales no concurrieron a la última sesión de la Cámara baja nacional donde se votó la ley de Bienes Personales y el Frente de Todos se impuso por un voto.

La presidenta del PRO, según trascendió ayer, pedirá sanciones contra Álvaro González (PRO) y Gabriela Brouwer de Koning (UCR). Los faltazos permitieron la ajustada victoria del oficialismo.

Sin embargo, otros dirigentes se oponen a aplicar sanciones porque cuando se fueron de viaje no se sabía sobre la sesión, pero la ex ministra quiere sostener una postura ejemplificadora. “Con la voluntad popular no se juega”, les dijo a sus allegados.

Bullrich hará su planteo ante la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que se reunirá el lunes.

El barullo que se generó en Juntos tiene que ver con que unos días antes la oposición se había impuesto en Diputados y rechazado el proyecto de Presupuesto del gobierno nacional para 2022. Pero en el caso de Bienes Personales, la ausencias en Juntos dio vuelta la taba.

La decisión de Bullrich tiene un componente adicional que la torna polémica: González es el diputado nacional más cercano a Horacio Rodríguez Larreta, quien, como se sabe, tiene diferencias con la titular del PRO y competirán en 2023 por la candidatura presidencial. El legislador larretista explicó que, sin que la sesión estuviera prevista, viajó a Berlín para asistir al casamiento de su hija, a la que no veía desde hace dos años, y que cuando se enteró quiso volver, pero no pudo por el cierre de un aeropuerto. “El ticket que conseguí era vía Amsterdam y justo cerró por Covid. Yo no estoy en condiciones de tomarme un avión privado para llegar”, dijo.

La cordobesa Brouwer de Koning, quien pertenece al sector de la UCR de Martín Lousteau, también dio sus explicaciones sobre su ausencia. Sostuvo que ella se quedó a la sesión en la que se discutió el Presupuesto 2022 y que pensó que “se había terminado el año legislativo”. Por eso cuando terminó el debate viajó a los Estados Unidos a reunirse con su familia. “Al llegar al exterior, me anoticio de que el martes había sesión especial e intenté volver, pero me fue imposible”, aseguró. Y dijo que en su espacio sabían sobre su viaje.

La tercera legisladora que no estuvo en la sesión clave de Diputados fue Camila Crescimbeni (PRO), la única a la que se considera con un justificativo inapelable porque el mismo día del debate parlamentario dio positivo de Covid-19 y tuvo que aislarse.

Los miembros de la conducción nacional de Juntos por el Cambio analizarán este tema en las próximas horas.