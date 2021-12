Siguen las penurias en barrios de La Plata por la escasez de agua: "No tener ni una gota es desesperante"

Este lunes continuaban los reclamos por la falta de agua en barrios de La Plata. En algunos casos, usuarios pasaron buena parte del fin de semana de Navidad sin suministro. En otros, aún más graves, llevan varios días a canillas secas, por lo que aseguran que "estar sin una gota es desesperante". Mientras tanto, el calor no da tregua, y la pandemia por Covid-19 tampoco. La temperatura máxima pronosticada para esta jornada era de 31 grados.

"Vivo en 522 entre 4 y 5, y la verdad que estar sin agua es desesperante. Desde el 24 que estamos en esta situación. En mi caso, aislada desde el 25 por Covid. No podemos tirar la cadena, no podemos bañarnos, no podemos cocinar. Familiares nos alcanzan agua pero aún así la situación es dramática", describió Cecilia Villanueva mientras cumple con el aislamiento en su casa de Tolosa.

"Hay gente a la que le falta el agua desde hace varios días. No hay ni una gota. Yo soy una de esas personas. Hice un reclamo el 14 de diciembre por este problema. Pero ABSA brilla por su ausencia", describió Carlos desde su casa de la calle 150 al 463.

La pesadilla, en tanto, persistía este lunes en Gonnet luego de un fin de semana para el olvido por la ola de calor y la falta de agua. "Llamo a ambos números, el comercial y el de emergencias técnicas. Pero no me atiende ninguno. Mientras tanto, seguimos sin nada de presión de agua", señaló vecino de 16 entre 490 y 492.

Laura Marcó, otra vecina de la zona, más precisamente de 488 y 16, había expresado que los vecinos están viviendo "momentos angustiantes" y de "profunda indignación" por la escasez de líquido en los hogares. El suyo, no era la excepción.

No muy lejos de allí, en Villa Castells, el problema se hacía sentir en en el sector de 2 y 505. Allí una usuaria, Silvia Gómez, calificó la situación de "vergonzosa y desastrosa".