Tironeos y roscas para modificar la ley de las “re-re” en la Provincia

La Legislatura bonaerense tiene previsto tratar mañana el proyecto de Presupuesto de Axel Kicillof. Pero lejos de ser la ley de leyes la protagonista del día, el eje de la jornada legislativa se centrará en la intención de un sector de Juntos y otro del peronismo de cambiar la ley que pone límites a las reelecciones en la provincia de Buenos Aires.

La apuesta, que motiva fuertes tensiones al interior de todo el arco político, tiene interesados tanto en una parte de la integración del Frente de Todos como en los intendentes radicales y del PRO que nuclea la alianza Juntos.

Y pasa por promover en el Senado la votación sobre tablas de una corrección de la reglamentación de la ley impulsada por María Eugenia Vidal, que prohibe a los intendentes y legisladores bonaerenses tener más de dos mandatos consecutivos.

Las modificaciones plantean distintos ejes. Uno consta de una propuesta de los intendentes del peronismo y de La Cámpora para terminar directamente con el límite a las re-relecciones. En tanto, los intendentes opositores no se mostrarían detractores de la norma de la exgobernadora pero sí impulsarían reformar la reglamentación vigente y que, aunque los jefes comunales se tomen licencia y no completen un segundo mandato, no puedan volver a presentarse por el mismo cargo en la siguiente elección.

La movida encontraría la síntesis en fijar, a través de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la vigencia de la ley a partir de 2019 y no de 2015, lo que habilitaría a los intendentes que van por el segundo mandato, la chance de volver a postularse en 2023.

Sin embargo, este avance también encontraría resistencias al interior de Juntos y del FdT, cuyos legisladores -de mantenerse la situación como hasta anoche-, podrían votar divididos por primera vez.

Es que la idea de modificar la ley de las “re-re” es fuertemente resistida por los vidalistas y provoca por estas horas duros tironeos hacia el interior del PRO. En rigor, en Juntos nadie se pronuncia a favor de las reelecciones indefinidas, pero sí, afirman, buscan modificar la forma de su implementación. La UCR también sería de la partida de cambiar la norma actual, por considerar “injusta” la forma en que fue aplicada.

Sin embargo, no sólo los vidalistas están en contra de realizar cambios a la ley; también lo están los legisladores de la Coalición Cívica, que en el Senado son dos. Y, por fuera de Juntos, los tres diputados de José Luis Espert ylos dos de la Izquierda. Todo número suma, en atención a la necesidad de obtener los dos tercios de la composición de la Cámara para el avance de la iniciativa y su pase a Diputados.

Pero en el bloque del Frente de Todos también había tironeos y contrapuntos. Es que si bien los intendentes del peronismo y La Cámpora están en contra del límite a las reelecciones, el massismo se mostró a favor. De esta manera, en la bancada oficialista también habría conflictos para avanzar con la propuesta y problemas de deliberación que podrían desembocar, en una de sus posibilidades, en un voto dividido.

REUNIONES DE ÚLTIMA HORA

A menos de 24 horas de la sesión convocada para mañana, las principales fuerzas políticas analizarán hoy la situación de la compleja pulseada. La mesa nacional de Juntos tiene previsto un encuentro por la mañana, con la representación de los intendentes y la jefa del PRO, Patricia Bullrich, con la idea de modificar la norma, y Vidal y la Coalición Cívica, en oposición.

Los legisladores del FdT también se reunirán esta mañana para fijar una posición oficial.

Algunas de las hipótesis que mantenían anoche ciertos impulsores de la modificación de la ley de las “re-re” es avanzar con el proyecto del senador de Juntos Juan Pablo Allan. El legislador referenciado en Patricia Bullrich presentó la semana pasada una iniciativa que impide a los intendentes que sacaron licencia en su segundo mandato volver a presentarse por un tercero en la próxima elección, un “error” que tendría la reglamentación efectuada por Vidal.

En esas condiciones se encuentran casi la mitad de los intendentes del Frente de Todos, que se postularon por un segundo mandato y tomaron licencia para ocupar otros cargos en los gobiernos nacional y provincial. Sin embargo, la norma que propone Allan no los alcanzaría porque “no legisla hacia atrás”, un aspecto que se le critica a la norma actual.

Mientras el peronismo tendría una propuesta más drástica, que iría a tono con la modificación de la norma, habría quienes apuestan a un término medio. Con todo, la movida supedita la votación del Presupuesto provincial y la ley Impositiva (ver aparte).