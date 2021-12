Alarmante falta de agua: un problema que se agudiza

La falta de agua en la Región genera alarma y fuertes reclamos de los usuarios afectados en diferentes barrios. En algunos casos hay escasez o baja presión del servicio, en otros directamente no sale una gota de las canillas. La situación provoca el enojo de los vecinos que padecen estos problemas con temperaturas persistentes por encima de los 30 grados desde hace varios días.

En San Carlos los vecinos de 136 y 34 aseguran que hay “faltante de agua desde hace una semana. “Habitualmente teníamos agua por la madrugada, al menos para cargar un poco los tanques y hacer reservas. Ahora ni siquiera tenemos eso”.

Jonatan Penilla, de 132 y 518 se comunicó anoche con este diario. En tono de desesperación aseguró que “hace 10 días estamos con la falta de agua. Es una pesadilla interminable porque tampoco tenemos una respuesta de Aguas Bonaerenses (ABSA) sobre cuándo regresará el servicio a la normalidad”.

Daniel Iloro, de 532 entre 1 y 2, en Tolosa, indicó que él también cumplió 10 días sin agua en el tanque del techo y debe bañarse “con un balde, tal como en el siglo 19”. El usuario contó que salió a comprar equipamiento para mejorar la conexión pero “eso implica numerosos gastos de plomero y electricista para hacer la instalación. Estaría bueno que ABSA como responsable de este gasto no previsto, me compense económicamente, en su defecto me envíe personal de la empresa para hacer los trabajos necesarios.

En la zona de 137 a 143 y de 66 a 70 , Los Hornos, los usuarios aseguran que ante la falta de agua en la empresa les dicen que es por la vandalización de instalaciones que no funcionan las bombas.

“Desde el 29 de noviembre no tenemos agua , hice reclamos todos los días y sin conseguir una respuesta positiva , no tenemos agua ni para cocinar , tengo que comprar bidones todos los días y para colmo de los colmos estamos en pleno rebrote de Covid , ya no sabemos qué hacer “, indicó uno de los usuarios afectados.

En la calle 52 entre 23 y 17, de Villa del Plata, Ensenada, aseguraron que están sin una gota de agua desde el 23 de diciembre pasado: “la situación ya es insostenible”, resumieron en el barrio.

Por otra parte, y según informó ABSA, se rompió un caño maestro de 604, entre 3 y 4, y en la zona de 7 a 122 y de 95 a 609 estuvieron buena parte de la jornada de ayer sin servicio de agua-

Los vecinos tuvieron que hacer malabares para atravesar las altas temperaturas que se registraron ayer.

Desde la compañía informaron que se llevó a cabo la obra de reparación de una cañería en la calle 604, entre 3 y 4. Los trabajos se centraron sobre una cañería de 350 milímetros, por lo que resultó necesario disminuir la presión de la red, en el sector comprendido de 7 a 122 y de 95 a 609.

En Gonnet, los vecinos llevan varios días con dificultades con el servicio de agua. Ayer, dijo una de las usuarias afectadas, comenzaron a cargar los tanques durante la madrugada, lo que fue considerado un avance en relación a las penurias que estaban atravesando en las últimas jornadas. Aguardan que la situación se pueda normalizar cuánto antes en 21 entre 490 y 491.

Más reclamos

Desde hace tiempo, la falta de agua en las casas de los platenses es una pesadilla que se repite. Casi todos los barrios de la Ciudad registran servicio inexistente, mientras que en las calles y veredas, las pérdidas forman cataratas que complican el paso vehicular y peatonal.

Por ejemplo, los vecinos de la calle 48 entre 17 y 18 compartieron con este diario imágenes de una de las pérdidas de agua que incluyó un reclamo a ABSA pero no fue resuelto. En la misma línea, la triste postal se repite en 31 y 522, donde además no cuentan con el servicio desde el pasado 23 de diciembre.

El complejo de viviendas 18 de julio, no ve salir una gota de sus canillas desde el jueves pasado. 136 de 34 a 36 registra falta de servicio desde hace seis días. Según los testimonios, hasta ayer podían cargar agua desde las 3 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, pero ayer ya ni siquiera contaron con eso.

En el barrio “El Sueño”, dicen que anhelan la posibilidad de contar con un servicio normal desde hace mucho tiempo. Vecinos de 23 entre 519 y 519 bis, sumaron su voz a los múltiples reclamos que se reciben en esta redacción. Uno de los usuarios contó que la misma empresa fue allí y reconoció “que no está enviando la presión suficiente”.

En 461 D y 12, de City Bell, además de padecer la falta de agua, hay vecinos con presuntas “conexiones clandestinas que le quitan toda posibilidad de tener al menos una gota”.

Las manzanas que abarcan 56 a 53 y 22 a 28 tienen faltantes desde el 1 de diciembre. Y están “indignados por las respuestas que les brinda la empresa”.

Cabe indicar que viven a pocos metros de la usina de Parque San Martín, que asiste a un 50 por ciento del casco urbano y un sector de Los Hornos.

No pueden creer en el barrio que “a pocos metros de una usina, como pocas veces, padecen la falta de servicio, complicando la situación para tareas esenciales”: utilizar los sanitarios, limpiar la vivienda, lavar la ropa y los alimentos que necesitan consumir como frutas y verduras.

Crecen las quejas en distintos barrios por la baja presión o la falta de servicio en las viviendas