Desesperada búsqueda de una mujer en Villa Elisa: "Se pierde y no sabe a dónde está"

La familia de una mujer de 68 años, que vive en Villa Elisa, está en vilo porque aseguran que desapareció ayer y aún no saben nada de ella. Belén, una de las hijas, le dijo a EL DIA que ya radicaron la denuncia policial y que están preocupados porque su madre padece demencia senil, por lo que "es como un chico, se pierde y no sabe a donde está. Además no ve bien".

"No es normal que suceda esto", advirtió, al tiempo que recordó que hace dos años "pasó lo mismo y la encontramos cuatro días después en Brandsen". Es por eso que temen que esta vez haya ocurrido lo mismo.

La mujer desaparecida se llama Geronina Vergara y se la vio por última vez ayer a las 13 en la zona de Arana y Centenario. "Un muchacho llamó a mi hermana porque la había visto pero cuando fue ya no estaba. Estamos desesperados", contó Belén.

Según precisó, al momento de la desaparición Vergara vestía pantalón negro de lanilla y una remera floreada. Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden contactarse al +549221436-0440.