Los padres de las presuntas víctimas de maltratos en un jardín platense se presentaron en la DDI

Los padres de dos nenas que asisten al Jardín de Infantes Nº 958, situado en 155 entre 44 y 45, El Retiro, se presentaron este viernes en una seccional de la DDI con el objetivo de denunciar por “maltrato y discriminación” al personal del equipo directivo de dicho establecimiento.

Según manifiestan los papás de una niña de 5 años, con rótulos como “virola”, “inútil”, “no ves nada”, su hija estaría siendo sometida a burlas por una serie de condiciones que presenta en sus ojos: “estrabismo, astigmatismo y miopía”, según señaló una familiar de la nena. La misma persona precisó que “ella me manifiesta que la tratan de ‘bizca’ porque no ve y se le dificulta caminar”.

"La semana pasada nos enteramos por medio de los nenes que no querían ir al jardín por determinada cuestiones que no los querían comentar. Llanto, malestar al ingresar al jardín, uno de los nenes cada vez que salía del jardín se orinaba. Después una se las señorita me comentó que Juana se sentía mal porque la vicedirectora Emilia le decía que "tenía un ojo para un lado y el otro para el otro". Yo le pregunté a Juana si eso era verdad y Juana me confirmó que sí", contó a este diario la madre de la pequeña.

No fue el único caso que se denunció este viernes en la dependencia de la DDI. También se presentaron los padres de una nena que estaría sufriendo una serie de maltratos tanto piscológicos como físicos.

En concreto se menciona que la niña sufre agarrones en los cachetes y tirones de oreja. Por este caso, los padres dieron a conocer un video de la chiquita durante una declaración.

De este modo y tal como lo adelantó este diario en su edición impresa de hoy, la denuncia se amplió a partir de que, en los diálogos que ha mantenido el grupo de padres, se plantearon situaciones violencia similares .

Con respecto al caso de maltratos físicos, la madre contó al respecto que “cada vez que la mamá quiere hablar con la nena, esta se tapa los oídos y sale corriendo a su habitación”

En la puerta de la DDI una madre que asegura que su hija fue agredida físicamente reveló que también sufrió una descompostura provocada por la ingesta de agua que habría sido sacada de las canillas del baño por parte de un directivo.

"Mi hija prácticamente no quería saber nada del jardín porque me decía que le tenía miedo a la directora. Nos enteramos que le daba agua del baño cuando la señorita Sandra estuvo de licencia. Mi hija estuvo con dolor de panza, vómitos y fiebre. Me contó también que una vez la directora le tiró la oreja. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la directora y la vicedirectora se retiren del jardín", precisó la mujer a EL DIA.