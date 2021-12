Más intendentes dejan sus cargos y abren la puerta a su re-reelección

La cantidad de intendentes que dejan sus cargos se multiplica. Y la especulación en torno de que esos movimientos tengan que ver con eludir a la ley que limita las reelecciones, se agiganta.

Ayer los que firmaron ficha de salida fueron Jorge Macri (Vicente López), que se incorporó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Y al dirigente del PRO se sumó el peronista Ariel Sujarchuk, quien fue convocado por Alberto Fernández para hacerse cargo de la Hidrovía.

Ambos pidieron licencia y se sumaron a una larga lista de alcaldes de la Provincia que comenzaron a dejar sus cargos antes del cumplimiento de la mitad del mandato en curso.

Ese aspecto es central. Los intendentes interpretan que al no cumplir la mitad de su período de gobierno, no puede computarse como un mandato entero. Y esto es central porque remite a la ley que limita las reelecciones a dos períodos consecutivos.

Esa norma establece que se toma como primer período el iniciado en 2015 (tanto Macri como Sujarchuk fueron electos ese año) y el segundo el que arrancaron en 2019 (ambos fueron reelectos). Así, no podrían volver a presentarse en 2023. Pero los alcaldes interpretan que al no cumplir más dos años de un mandato, no estarían alcanzados por esa norma sancionada durante la administración de María Eugenia Vidal.

Así, al alejarse antes del 10 de diciembre, interpretan que no estarían alcanzados por la prohibición.

Macri dice que ese no es el motivo de su pase a Capital Federal porque ya designó que su sucesora será Soledad Martínez y que en 2023 quiere ir por la Gobernación. Sin embargo, su salida dejó la puerta abierta a una eventual reelección.

Los casos de Sujarchuk y Macri se suman a los de los ministros nacionales Juan Zabaleta (Desarrollo Social), quien pidió licencia en Hurlingham; Jorge Ferraresi (Vivienda) que hizo lo mismo en Avellaneda y Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas que dejó San Martín.

Sujarchuk junto al presidente Alberto Fernández / Télam

La lista es mucho más larga. Aparecen Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), actual jefe de Gabinete de Axel Kicillof; Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), ministro de Obras Públicas bonaerense; Hernán Y Zurieta (Punta Indio) que está a cargo de Vialidad de la Provincia y Alexis Guerrera (General Pinto), ministro de Transporte de la Nación.

Otros nombres son los de Santiago Maggioti (Navarro), secretario de Hábitat de la Nación y, próximamente, Mariano Cascallares (Almirante Brown), electo diputado provincial. La lista es más amplia.

Estas salidas a las que están echando mano los intendentes tienen que ver además con la dificultades políticas que existen en la Legislatura para cambiar la ley Vidal y modificar el artículo que toma como primer mandato el iniciado en 2015 con el argumento de que se legisló en forma retroactiva ya que la norma se aprobó al año siguiente.

En ese contexto, Jorge Macri, quien pasó a desempeñarse como ministro de Gobierno de CABA, fue calificado por Larreta como una “gran incorporación” a su gabinete en la ciudad de Buenos Aires.

“Con Jorge compartimos la pasión, la obsesión diría yo, por la gestión, por el detalle”, dijo Rodríguez Larreta al presentarlo formalmente.

El jefe de Gobierno porteño elogió la gestión de Macri en el municipio de Vicente López y anunció que trabajará en la “integración del área metropolitana”, con foco en temas de “salud, seguridad, educación y transporte”.

Por su parte, el primo del ex presidente Mauricio Macri le devolvió los elogios, y aseguró que “la distancia entre la Ciudad y la Provincia es una vereda, son metros”, y añadió que ese límite político y geográfico “no es el límite de la gente y de los problemas tampoco”.

“Amo ser intendente, pero creo que este rol va a ayudar a poder impactar a más gente”, dijo Jorge Macri, quien ayer pidió licencia como jefe comunal del distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires y dejó en su lugar a la concejal Soledad Martínez, su mano derecha.

Macri afirmó además que “no se trata de ocupar un cargo sino de dar soluciones” y aseguró que tras 10 años de gestión en Vicente López deja “un equipo bien consolidado” para reemplazarlo.

La incorporación de Jorge Macri se vincula a las negociaciones previas a las elecciones de este año, cuando acordó con Rodríguez Larreta apoyar la postulación de su delfín en suelo bonaerense, Diego Santilli (y bajar su propia candidatura) a cambio de ocupar un lugar con mayor visibilidad y proyección en el bastión porteño del PRO, de cara a 2023.

En tanto, Sujarchuk fue puesto en funciones como presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, al cabo de un encuentro que mantuvo en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández del que también participó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

Sujarchuk asumirá el control de la administración de la vía navegable, mientras el Ente avanza en el armado de los pliegos para una nueva licitación de largo plazo que administrará los trabajos de dragado y balizamiento en la Hidrovía.

Sujarchuk “trabajará coordinado con el sector público y las provincias”.

Actualmente, la administración y el mantenimiento de la vía navegable está coordinado por la Administración General de Puertos, pero cuando se complete el plazo de transición, pasa a manos del Ente, y así se avanzará con los pliegos licitatorios para la nueva concesión.

El alcalde había sido un duro críticos de Axel Kicillof tras el resultado adverso de las PASO para el oficialismo.