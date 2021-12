Desafío y revancha: vuelve Troglio

Pedro Troglio, exentrenador de Gimnasia que viene de ser tetracampeón en Honduras, tendrá su revancha en el fútbol argentino asumiendo un desafío bravo dentro de un club que se encuentra en llamas tanto en lo deportivo como en lo institucional.

San Lorenzo cerró la contratación del técnico que estará acompañado por Gustavo Reggi (ayudante de campo) y Pablo Martín (preparador físico), tras la negativa de varios otros entrenadores que no aceptaron la propuesta. Entre ellos estuvieron Javier Mascherano, Alexander Medina, Hernán Crespo y hasta el propio Leandro Romagnoli, quien no arregló tras querer imponer algunas condiciones.

De esta manera, el DT cumplirá uno de sus anhelos de volver a trabajar en el fútbol argentino, donde le tocó atravesar algunas situaciones que le costaron digerir. Tras su exabrupto en 2019 durante un partido entre el Lobo y Defensa y Justicia donde gritó contra el empresario Bragarnik contra la línea de cal, el DT fue despedido y se le hizo difícil volver a conseguir trabajo en el país.

“Veníamos de salir segundos, tuvimos tres partidos malos y me echaron. Ese día en el medio del encuentro dije una frase en caliente en la que mencionaba a Christian Bragarnik, y a la mañana siguiente me llamó el presidente de Gimnasia para comunicarme que no seguía. Me fui de Argentina porque ya no había lugar. Lo que pasa es que hay tres o cuatro técnicos que circulan: salen de un equipo y entran en otro, y así. Esperé y no aparecí en ninguna lista”, destacó en su momento, en diferentes entrevistas, dejando a las claras que conocía los motivos por los cuales no era buscado por ninguna institución.

Por eso, el deseo de Troglio de estar nuevamente en el país lo lleva a aceptar la propuesta de un equipo repleto de complicaciones pero que no deja de ser uno de los grandes del fútbol local. Y el Cuervo será el segundo que dirija dentro de este mote, ya que antes pasó por Independiente en la temporada 2007/08 donde dirigió 26 encuentros (11 triunfos, 5 empates y 10 derrotas).

Además, dentro del fútbol argentino y obviando a Gimnasia, donde ya dijo que no regresaría más allá de su fanatismo por el club, Troglio también pasó por Godoy Cruz, donde se inició, por Argentinos Juniors y también por Tigre.

En el Tomba debutó en la temporada 2003/2004 y permaneció hasta que lo fue a buscar el Lobo, donde pelearía el campeonato de 2005. En el conjunto mendocino dirigió 28 partidos: ganó 12, empató 12 y perdió 14.

En el Bicho de La Paternal estuvo al frente del equipo durante 55 partidos, de los cuales ganó 15, empató 22 y perdió 18, obteniendo el 40% de los puntos. En tanto, como DT del Matador ganó 8, empató 9 y perdió 8 de 25 juegos.

Pero sin dudas y más allá de haberse ido mal, lo mejor de Troglio en el fútbol local se vio en Gimnasia donde supo pelear campeonatos, logrando porcentajes de puntos que rondaban el 60 %. Uno fue ese torneo de 2005 en el cual terminó subcampeón, tras una gran campaña que no pudo coronarse con el título, mientras que también pelearía el campeonato 2014 y jugaría la final de la Copa Argentina en su último paso por el club.

Lo cierto es que tras una gran incursión en el fútbol de centroamérica, el DT que también supo ser campeón con Cerro Porteño de Paraguay, tendrá la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en el fútbol grande de Argentina.

Según se supo, firmará un vínculo por una temporada, y la rúbrica se dará en los próximos días, ya que el acuerdo se cerró de palabra. Incluso ya habló de nombres con los dirigentes para reforzar el equipo y el ex albiazul Lorenzo Faravelli, que milita en el fútbol de Ecuador sería uno de los apuntados.

Vuelve Troglio, con una parada brava en el medio, pero con hambre de revancha.