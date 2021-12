“Sexo desafortunado o porno loco”: juzgar al otro, nuestro deporte favorito

En este mundo de redes y exposición constante, el límite entre lo público y lo privado está amenazado. Y todos se creen con el derecho moral a juzgar. En eso pensaba el rumano Radu Jude cuando decidió filmar “Sexo desafortunado o porno loco”, la película ganadora del Oso de Oro en la última edición del Festival de Berlín, que llega hoy a las salas locales: un tríptico satírico y contemporáneo que pinta, a partir de un video sexual viralizado, una sociedad a la que le encanta señalar con el dedo.

“Creo que juzgar es uno de los mayores placeres para el ser humano y este placer es incluso mayor en internet”, afirmó el realizador en Berlín. Jude, realizador de “I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians”, “Aferim!” y “Uppercase print”, confesó incluso que para él mismo es un gran placer y, aunque no es muy activo en Facebook, si lo fuera “criticaría y juzgaría a todo el mundo duramente”.

“No queremos algo mejor, simplemente queremos juzgar a los demás y criticar; es suficiente, es un placer en sí mismo”, tiró; como parece serlo para la suerte de tribunal, formado por padres, que va a decidir si la maestra de sus hijos, protagonista del video viralizado, tiene aún la autoridad moral para seguir ejerciendo de profesora.

Con dos hijos, dice el realizador, asiste a muchas reuniones de padres y, cuando se trata de los hijos, los padres muestran “su verdadera cara, sus verdaderos valores, de forma mucho más directa, la hipocresía desaparece un poco”.

La película es una película sobre obscenidad, señaló Jude, en la que intentó investigar qué hay detrás de esta noción y qué queda de ello si se pone en un contexto de obscenidad mayor, “de obscenidades reales, de vulgaridad real”.

Para Jude, existe una tendencia en el cine, en el teatro y la literatura de “construir historias que en sí mismas son espectaculares”, mientras él cree que realmente “hay historias en todas las cosas” si las observas con atención: una de ellas es la historia en este filme -que transcurre en plena pandemia del coronavirus, como delatan las mascarillas omnipresentes-, surgida de algunas discusiones acaloradas con amigos que le hicieron plantearse que debería hacer una película sobre eso, si realmente las reacciones de la gente están tan divididas a favor y en contra de una profesora que se ve implicada en un asunto así.

FINAL ABIERTO

“Sexo desafortunado o porno loco” está construida a modo de tríptico, con una primera parte en la que la cámara acompaña a la protagonista en su estrés cotidiano por las calles de Bucarest; el segundo acto es un boceto lacónicamente comentado de diferentes imágenes estáticas a modo de enciclopedia simbólica de nuestro tiempo; seguida de una tercera parte, de final abierto, en la que la maestra comparece ante el tribunal.

El cineasta señala que quería huir de la manera convencional de estructurar una historia en el cine y asegura que en cierta manera se sintió “liberado” al tener esa idea de los “bocetos”, como los de un pintor, y decidió hacer una película a modo de “boceto cinematográfico”, como “un filme inacabado, una obra abierta”.

Pero el objetivo no era provocar, sino “investigar la realidad”: la película, afirmó su director, no es una provocación, y solo se lo parecerá a algunos, porque “no está lleno de elementos extremos” e incluso la escena de sexo -el video explícito de contenido sexual protagonizado por la maestra y que abre la película- es “bastante banal, no es extrema”. E indicó que no tiene nada en contra de un comportamiento sexual extremo entre adultos “si es consentido”.

“Mi interés no es provocar. Me interesa simplemente usar la cámara, la edición y el montaje para investigar la realidad y tratar de encontrar una estructura para todo esto, pero provocación no, no en mi caso”, zanjó.

Algo de todo esto reconoció el jurado que le entregó el premio mayor en Berlín, argumentando que es “una película que tiene la calidad inusual y fundamental de una obra de arte perdurable. Captura en la pantalla el verdadero contenido y la esencia, la mente y el cuerpo, los valores y la cruda desnudez de nuestro momento presente, precisamente de este momento de la existencia humana”, y lo hace “provocando el espíritu de nuestro tiempo (el zeitgeist) al abofetearlo, al desafiarlo a un duelo y, mientras lo hace, también desafía el momento presente en el cine, trastocando, con el mismo movimiento de la cámara, nuestras convenciones sociales y cinematográficas”. Para el jurado, es un filme “artísticamente elaborado, al tiempo que libre, inteligente e infantil, geométrico y vivo, impreciso de la mejor forma. Ataca al espectador, provoca discrepancias y no permite a nadie mantener una distancia de seguridad”.