Incidentes, destrozos y un detenido en una protesta frente a la Municipalidad

Vecinos de los barrios Puente de Fierro y Evita protagonizaron ayer una protesta que incluyó incidentes frente a uno de los ingresos al edificio de la Municipalidad por calle 11. En medio de serio incidentes, la policía detuvo a uno de los manifestantes

La protesta tuvo como objetivo reclamar a la administración de Julio Garro un plan de urbanización, con mejora de calles, agua potable y ayuda a comedores de la zona. Además pidieron la asistencia para dos familias que a fines de noviembre perdieron todo en un incendio.

En medio de un clima espeso que fue en aumento, y según pudo saber este diario por parte de ocasionales testigos, en un principio volaron piedras que fueron respondidas con agua por parte del cordón de policías de Infantería que custodiaba el palacio municipal. Pero la situación se tornó aún mas violenta cuando los manifestantes destruyeron gran parte del portón de ingreso al municipio, como así también bicicletas, cestos de residuos y tutores de árboles. Además de arrojar piedras que dañaron automóviles, motos y bicicletas de vecinos de la zona y trabajadores de la Municipalidad. La Comuna radicó una denuncia penal.

Leticia Vargas, vocera de los vecinos del barrio Puente de Fierro, le dijo a EL DIA que “ya estuvimos hace un mes, por la asistencia a los comedores comunitarios, por las calles y porque no tenemos agua potable ya que el camión de Absa no puede entrar por cómo están las calles”. Según contó, “tiraron un poco de piedritas sobre calle 29 el día anterior a las elecciones, como si nos hicieran creer que iban a gobernar para el pueblo. Después no aparecieron más”.