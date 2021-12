Zielinski: "El equipo tuvo carácter, puso la entrega y los huevos para sacar el partido"

Gimnasia y Estudiantes protagonizaron un clásico platense histórico tras empatar 4 a 4 en el Bosque por la fecha 24 de la Liga Profesional, lo que le permitió al León clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores 2022.

Los goles del partido llegaron de la mano de "Pulga" Rodríguez, autor de un Hat-Trick, mientras que el restante llegó en los pies de Brahian Alemán. Del lado del Pincha marcaron Del Prete, Noguera, Pasquini y Díaz, quien puso cifras definitivas a un encuentro inolvidable.

"No sé si fue justo, a mí me parece que el penal que le hicieron a Noguera no fue. En el primer tiempo no encontramos marcas, pero creo que en líneas generales el equipo estuvo a la altura", remarcó el Ruso en conferencia de prensa.

Asimismo expresó: "Lo luchamos, cuando pudimos jugar lo quisimos jugar. No es fácil remontar el resultado que remontamos hoy, de la forma en que lo hicimos".

En tanto sostuvo: "El equipo tuvo carácter, puso la entrega y los huevos para sacar el partido adelante. A veces se juega mejor y otras peor", y agregó: "A estos muchachos siempre les digo que dan todo, con eso me conformo".

"No se festeja el empate. Yo sólo festejo el triunfo. Queríamos venir y ganar, no pudimos", recalcó el entrenador del Pincha. En tanto sobre su cruce con Tunessi, dijo: "El chico de Gimnasia hizo algunas cosas que no me parecieron correctas. Con los jugadores y conmigo. Le manifesté que no me parecía bien".