Pico Mónaco, reconocido hincha de Estudiantes, lejos de calmar las aguas tiró un "palo" por redes

El clásico platense dejó de todo: además de haber sido un partidazo con ocho goles, histórico e inigualable, también se llenó de polémica luego de las desafortunadas declaraciones de Leandro Díaz. El "Loco", autor del cuarto gol de Estudiantes, se refirió de mala forma a los hinchas de Gimnasia, y por estas horas a través de las redes sociales salió a pedir disculpas.

"Buenas, soy Leandro Díaz. A toda la gente de Gimnasia, a socios, les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido de ayer", enunció el jugador. Cabe marcar que el delantero había dicho una vez finalizado el partido que los hinchas albiazules "son cagones".

Lejos de calmar las aguas, quien opinó sobre lo sucedido es el ex tenista Pico Mónaco, reconocido hincha de Estudiantes. "Primero, me parecen adecuadas las disculpas, pero me pregunto los q escupen en los córners a los jugadores y re putean todo el partido también piden disculpas ? O no son seres humanos los jugadores ?. Segundo, Gimnasia", escribió en su red social.