Video. "Les quiero pedir disculpas": el mensaje de Leandro Díaz a los hinchas de Gimnasia por el exabrupto

El delantero de Estudiantes hizo público hoy sus disculpas a los hinchas y socios de Gimnasia tras las declaraciones que formuló ayer tras el clásico en el estadio del Bosque que terminó 4 a 4.

A través de un video publicado en las redes sociales del Pincha, el autor del cuarto gol albirrojo en el vibrante encuentro en el estadio Juan Carmelo Zerillo se refirió a sus dichos y se disculpó con la gente del Lobo.

"Buenas, soy Leandro Díaz. A toda la gente de Gimnasia, a socios, les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido de ayer", enunció el jugador.

"Estaba caliente, estaba enojado. Uno no se sabe expresar, no sabe qué decir. Me salió eso. No quise que nadie saliera ofendido", agregó.

"Nuevamente le quiero pedir disculpas. Les mando un abrazo grande y espero que estén bien", concluyó el goleador de Estudiantes.