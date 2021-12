Verstappen-Hamilton, se tiran con todo: "Esto no es Fórmula 1"

La Fórmula 1 sigue generando peleas dentro y fuera de la pista en un final de campeonato muy tensa en la que abundan los toques y las acusaciones.

Hamilton y Verstapen llegan a esta instancia definitiva –falta una sola carrera—empatados en puntos. Los dos actores de esta lucha sin cuartel ayer volvieron a los encontronazos en una prueba muy cortada que terminó llevándose el piloto de Mercedes Benz.

Pero cuando se bajaron de los autos los dos pilotos que pelean por el campeonato siguieron las controversias.

El inglés, siete veces campeón del punto atacó: "No entendí muy bien por qué de repente él pisó los frenos bastante fuerte. Y luego me encontré con la parte trasera de él. Y entonces él siguió adelante. Así que no entendí exactamente lo que estaba pasando. Y después recibí un mensaje de que nos iba a dejar pasar. Fue un poco confuso".

Y agregó: "A mí no me habían dado la información de que me iba a dejar pasar. Estaba yendo lento y moviéndose y después frenó y parecía que estaba haciendo un brake-test. Estaba intentando dejarme pasar para luego usar él el DRS en la recta de meta y yo no soy estúpido", interpretó la intención de su rival.

Verstappen fue aún más contundente. "Fue una carrera bastante movida. Pasaron muchas cosas con las que yo no estoy del todo de acuerdo, pero es lo que hay. Quiero decir, al menos lo intenté en la pista, ya sabes, darlo todo.

"Disminuí la velocidad. Quería dejarlo pasar, así que me puse a la derecha, pero él no quiso adelantar y luego nos tocamos. Realmente no entiendo lo que pasó ahí. Afortunadamente los aficionados tienen claro lo que son las carreras, porque lo que sucedió hoy es increíble. Solo estoy tratando de correr y este deporte en estos días se trata más de penalizaciones que de carreras. Para mí esto no es Fórmula 1″, concluyó Verstappen.