Denuncias penales, repudio y un pedido de disculpas de Leandro Díaz

La dirigencia Gimnasia confirmó, mediante un comunicado oficial, que elevará una presentación judicial por “incitación a la violencia” contra el jugador de Estudiantes, Leandro Díaz, tras sus declaraciones al finalizar el clásico de la ciudad que terminó igualado 4 a 4.

Díaz, autor del último gol del partido, trató de “cagones” a los hinchas de Gimnasia, al ser reporteado en el campo de juego, apenas terminado el encuentro. “Lo empatamos porque la gente (de Gimnasia) paró de cantar cuando íbamos 4 a 2, porque son cagones. Estos son cagones y segundo porque somos Estudiantes”, disparó el delantero que antes, cuando festejó su gol contra la cabecera del Bosque, también hizo gestos repudiables.

Ante esta situación, la dirigencia de Gimnasia manifestó que el departamento de Legales de la institución “se encuentra trabajando en la denuncia formal que en las próximas ingresará a la justicia”.

En tanto, el jugador realizó un pedido de disculpas públicas mediante un video que Estudiantes subió a sus redes sociales oficiales: “Le quiero pedir a toda la gente de Gimnasia y socios, les pido disculpas por mis declaraciones tras el partido de ayer, estaba caliente y enojado. Uno tiene las revoluciones a mil y no se sabe expresar, no sabe qué decir y me salió eso. No quise que nadie se sintiera ofendido. Les pido nuevamente disculpas, les mando un abrazo grande y espero que estén bien”.

Este pedido de disculpas ya había comenzado a gestarse en la misma noche del domingo desde el propio club, ya que en la dirigencia albirroja no cayó para nada bien la actitud del futbolista. En principio se había mencionado la posibilidad de un comunicado oficial pero finalmente, tal como ya había hecho Jaime Ayoví cuando celebró un gol con un gesto contra los propios simpatizantes Pinchas, se confeccionó un video difundido por los medios

Las declaraciones de Díaz también habían sido rechazadas por el delantero de Gimnasia,Luis “Pulga” Rodríguez, con quien compartió plantel en Atlético Tucumán y por su propio compañero Noguera. El Pulga, autor de tres goles, había manifestado que lo llamaría para pedirle que hiciera, justamente lo que hizo ayer.

Un antecedente del “Loco” en cuanto a su conducta, se dio mientras era jugador del “Decano”, en diciembre de 2014. Ese año recibió una sanción de diez partidos por empujar al árbitro Germán Delfino en una definición con Huracán por el ascenso a Primera.

El comunicado de Gimnasia

“La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le informa a sus socias, socios, simpatizantes y público en general que presentará acciones legales contra Leandro Díaz por sus desafortunadas y repudiables declaraciones tras el clásico”

“La denuncia se basa en el incumplimiento de los artículos 10 y 14 de la ley 11.929 Régimen Contravencional en los Espectáculos Deportivos como así también del artículo 212 del Código Penal de la Nación por incitación a la violencia colectiva”.

“Además, se analiza la presentación formal ante los organismos rectores del fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol”, dice el comunicado.

Además del club, un socio también decidió presentarse en la Justicia como “particular damnificado en los términos del artículo 77 de Código Procesal Penal de la Provincia”, entendiendo que el jugador de Estudiantes “incitó a la violencia”.

El denunciante, llamado Lucas Blanco, se basó en “artículo 285 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires” y señala que los dicho del autor del cuarto gol de Estudiantes “se encuentra reprimida por el ordenamiento jurídico, siendo plausible encuadrar la misma en el delito de “Incitación a la Violencia”.

Por su parte, también realizó declaraciones el presidente albiazul, Gabriel Pellegrino, quien consideró que el atacante es “un estúpido” y “un tonto que no va a llegar muy lejos en la vida”.

“Si tenemos a estúpidos como Díaz en Estudiantes, que no entienden que así no se juega, todavía no arrancamos. Es un tonto y tiene que entender que así no va a llegar muy lejos en la vida”, cuestionó el dirigente en el programa “Cómo te va” de Radio Colonia. Y agregó: “Nos molestaron mucho los dichos, no suman para nada porque son agresivos. En el gol también hace un gesto provocativo. A todos los que declaren así hay que sancionarlos. Tiene que entender que está en un lugar en el que debe respetar, pero creo que no le da la cabeza para entenderlo”.