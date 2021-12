¡Picante!“Doble moral”, contestó la Brujita

En respuesta al reclamo del club Gimnasia a las declaraciones de Leandro Díaz al término del clásico platense del domingo, Juan Sebastián Verón, en su condición de referente del Pincha, subió un par de historias a su cuenta de Instagran, en la que se ve a dirigentes del Lobo en su contra y la leyenda: “Doble moral”, frase acompañada por un video.

Estos posteos de la Brujita se realizaron después del anuncio que hizo la directiva albiazul sobre la decisión de impulsar acciones legales contra el goleador por sus polémicas declaraciones.

“Entre tantas denuncias y cosas que voy leyendo, me hacen reír. No tienen moral, la verdad, no tienen moral”, amplió Verón.

También se engancharon el tenista Juan Mónaco y el hermano de Carlos Bilardo. Pico escribió un mensaje y luego lo borró: “Primero, me parecen adecuadas las disculpas, pero me pregunto: los que escupen en los córners a los jugadores y re putean todo el partido, ¿también piden disculpas? ¿O no son seres humanos los jugadores?. Segundo, Gimnasia”. Y el hermano del Narigón dijo: “Díaz no tenés que pedir perdón a nadie y el próximo partido si lo podes pisar, pisalo”