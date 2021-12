¿El heredero de la Gata?

La ametralladora de Del Prete sigue agujereando redes. El delantero de Cipoletti que provino desde el fútbol uruguayo y que suele tener un festejo particular, siempre de cara a la tribuna, jugó su primer clásico con la camiseta de Estudiantes e inauguró el marcador de un partido que quedó en la historia por un 4-4 tan vibrante como inédito.

“Los días previos estaba un poco nervioso, pero hablamos mucho, con los más grandes y los referentes que tenemos en el Club y nos fuimos tranquilizando. Cuando entré a la cancha estaba muy tranquilo. Nos hablaron del clásico y de la importancia de jugar la Copa Libertadores, nuestro verdadero objetivo”, contó ayer en diálogo con este diario.

Además confesó que uno de los empresarios que lo trajo a Estudiantes es hincha de Gimnasia y que el día previo le envió un audio. “No lo quise escuchar porque tal vez me quería mufar (risas). Lo hice ayer después del partido. Es una persona a la que le voy a estar agradecida porque me dio una mano bárbara. Incluso hice la cuarentena en su casa cuando llegué a la Argentina para que no hacerla solo en un hotel”.

El Tuti, quien ya lleva 9 conquistas en el torneo, cumplió ampliamente las expectativas por las cuales fue buscado en el último mercado de pases, ganándose un lugar a fuerza de goles. Fue el máximo artillero del Montevideo City Torque en la temporada 2019, por lo que su club se consagró campeón de Segunda División y ganó el ascenso a la Primera para la temporada 2020. Sus pergaminos lo avalaban.

Con toda la fe en sí mismo, el rionegrino asumió el desafío de ponerse la 10 albirroja y tras una adaptación que le demandó tan solo un par de partidos, se fue afianzando en el frente de ataque encontrando su mejor nivel.

El domingo, cuando iban 23 minutos del primer tiempo del choque ante el rival de siempre, el delantero encontró una pelota que quedó boyando en el área y la ubicó bien arriba, contra el poste derecho del arco del Bosque, ubicado contra la avenida 60. Rápidamente corrió hacia la ochava donde se encontraba apostada la delegación albirroja y “disparó”, como hace siempre.

En la charla contó por qué hace el gesto de la ametralladora. “La hice siempre con un amigo porque siempre hablamos del Bati (Gabriel Batistuta), a la gente le fue gustando y quedó. Hoy es mi festejo de cada gol”.

Del partido no dudó en calificarlo como atrapante y que “para el espectador tuvo emociones cambiantes”.

“Cuando ellos se pusieron 4-2 tuvimos el mérito de no volvernos locos. En ese momento nos habló Mariano (Andújar) y nos dijo que si nos poníamos 4-3 ellos se iban a poner nerviosos porque hace mucho que no nos ganan. Y así fue. Con garra y actitud pudimos empatarlo”, destacó el delantero que todavía está afónico por el festejo posterior al partido contra Gimnasia que le permitió a su equipo clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

“Los días previos estaba nervioso, pero nos hablaron los más grandes y me tranquilicé”

En cuanto a las claves para poder alcanzar la igualdad en un partido complejo, destacó la inteligencia que tuvo el equipo: “Tuvimos errores y ellos también, pero fue un partido abierto por eso. Los errores terminaban en gol pero hay que quedarse con la garra del equipo que demostró que anta la adversidad sale adelante. Pero lo empatamos porque el equipo siempre estuvo yendo y tuvo unos huevos bárbaros”.

Sobre su gol y el olfato que viene demostrando, comentó: “Habíamos trabajado que ellos marcaban en zona y me paré cerca del arquero para que dude. Siempre voy al segundo palo e intento aprovechar los rebotes que quedan. Me quedó linda y pude definir. Todos los goles son importantes, pero en el primer clásico que juego, hacer un gol me pone muy contento. Uno en la semana estaba nervioso y creo que es normal. Por suerte salió un partidazo”.

También remarcó la racha positiva que se estiró en los derbys de la Ciudad y además destacó el ingreso a la Copa Libertadores: “En la semana ya todo se siente diferente, se hablan diferentes cosas. Andújar nos cuenta y nos hace partícipe de la historia del club y también lo que significa entrar a a la Copa Libertadores”.

En otro orden, también habló sobre las declaraciones del Loco Díaz y resaltó su pedido de disculpas: “Uno tiene las pulsaciones a mil, ya salió a pedir disculpas, muchas veces nos equivocamos. Fue una decisión de él, ahora pidió disculpas y está bien.Es un gran chico”.

Del incidente en el entretiempo, cuando jugadores de ambos equipos se dijeron algunas cosas en la manga y en el pasillo que conduce al vestuario, dijo que él se había metido primero porque estaba molesto por el final y que es verdad que escuchó gritos pero no le dio demasiada trascendencia.

“El festejo del gol tipo ametralladora me lo pidió un amigo en homenaje a Batistuta”

Actualmente Del Prete lleva 9 goles convertidos en Estudiantes, donde fue titular en 16 de los 24 partidos que jugó en el certamen que llegará a su fin en la próxima jornada cuando el equipo visite a Aldosivi en Mar del Plata.

De esta manera, el rionegrino tiene el segundo mejor promedio de gol teniendo en cuenta los gritos y los encuentros en los que jugó desde el inicio, solamente superado por su actual compañero de ataque, Leandro Díaz.

Su estreno en la red fue en el quinto partido que le tocó pisar el campo con la camiseta Pincha. El Tuti metió el segundo en el 2 a 1 de Estudiantes a Central Córdoba en Santiago Del Estero, cuando le tocó entrar a 15 minutos del final y faltando 5, tuvo su bautismo en la red.

El “10” luego le marcaría a Unión, Patronato, Platense, Defensa y Justicia, a Huracán por duplicado, Godoy Cruz y el domingo pasado a Gimnasia. Cabe señalar que el protagonista llegó al León en julio de 2021 y el club compró el 65% de su ficha perteneciente al Grupo City.

Justamente sobre su adaptación, confió que “no es casualidad, hice mucho esfuerzo, me preparé mucho para un fútbol diferente. Sé que la camiseta de Estudiantes demanda entrega y siempre intenté dar el ciento por ciento y se están dando las cosas. La gente te da mucho cariño cuanto te entregás al máximos”.

Sobre el ingreso a la Libertadores, reconoció que “es algo diferente, no tuve la oportunidad de jugarla nunca y estoy disfrutando mucho el momento. Además sé lo que significa para Estudiantes jugar esa competencia. Ojalá que Talleres nos de una manito y nosotros podamos hacer lo nuestro contra Aldosivi y sino iremos al repechaje”.

Por último reveló que cuando llegó a Estudiantes una de las personas que primero lo llamó para desearle suerte y hablarle sobre el Club fue Gastón Fernández, un jugador que tenía un juego muy parecido al suyo y, además, usaba la camiseta número 10. “Primero me escribió por Instagram y a los días me llamó. Me brindó mucho apoyo. Que un jugador de su calidad se haya tomado el trabajo de hablarme me pone muy feliz. ¿Si tengo un juego parecido al suyo? Naaaa, ojalá era un jugadorazo. Ojalá pueda seguir mostrando y alcanzar un poquito de todo lo que logró él. La Gata hizo cosas increíbles en Estudiantes y en otros clubes. Lo admiraba desde antes y me hicieron muy bien sus palabras”, cerró el delantero su diálogo con este medio.