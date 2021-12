VIDEO.- La "Gata" Fernández recordó a Alejandro Sabella al cumplirse un año de su muerte

El 8 de diciembre de 2020, Alejandro Sabella murió a los 66 años en el ICBA Instituto Cardiovascular a causa de un virus intrahospitalario que complicó su cuadro de cardiopatía aguda. El ex jugador y entrenador de Estudiantes y de la Selección Argentina, dejó un recuerdo imborrable y al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, todos destacan su don de buena persona.

En una entrevista exclusiva -que se podrá ver completa en los próximos días en EL DIA- con Gastón Fernández, futbolista que defendió los colores del Pincha y gritó campeón junto a Sabella, expresó unas palabras emotivas y recordó anécdotas con el "Profesor".

"Tengo bastantes momentos Sabella en mi vida. Le regalé mi camiseta tras la final de la Libertadores en Brasil, y la perdió (risas), no sé quién la tendrá", reveló la Gata.

"Recuerdo muchos momentos de él... como en los Octavos de final de Copa Libertadores, yo había tenido una lesión muscular en cuartos de final contra Defensor Sporting. Llegaba muy con lo justo. Me acuerdo me encerró en kinesiología y llorando me dijo que no me podía poner. Que tenía que pensar en el equipo", contó.

Con algo de nostalgia, Fernández sostuvo que fue Sabella quien le hizo conocer a Estudiantes: "Alejandro es esa persona que me hizo conocer la historia del club. Se tomó el tiempo de contarme la historia de Estudiantes a mi y a muchos compañeros".

Además confesó el amor que perdura hacia su persona: "Alejandro es un tipo que te da ganas de abrazarlo todo el tiempo. Un tipo muy humano. No es normal que a todos les pase lo mismo", y agregó: "Va a ser eterno. Seguramente su familia, hoy, después de un año, debe sentir orgullo que el mundo del fútbol, y en nuestro país, es muy fuerte el recuerdo".

Anécdota imperdible

La "Gata", entre risas, detalló una anécdota en donde Sabella se confundió y lo llamó con otro nombre: "Él había dirigido con River a Augusto Fernández. Y en un partido de Copa Libertadores, se confundió de nombre, y en vez de decirme Gastón, me dijo Augusto. Y nos fue bien", contó.

Y además agregó: "Así que en cada charla que daba, me decía Augusto, y se baja los lentes... Y decía 'lo tengo que decir'".

Para poder ver y escuchar más podés ver el video principal