“No soy narco, tengo una enfermedad desde los 15”

“Se llevaron mi medicina y me trataron como a una narcotraficante”, se despachó ayer por la tarde Edith Bernstein (59), la odontóloga que la semana pasada fue allanada y demorada por personal de la Prefectura tras ser vinculada a la comercialización de estupefacientes.

En diálogo con EL DIA, la mujer explicó que padece una enfermedad desde hace 44 años y que utiliza el aceite de cannabis para mitigar los síntomas que le provoca.

“Yo consumo aceite de cannabis medicinal y me vaporizo con flores por mi condición de fibromialgia (una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga, entre otras cosas), que la padezco desde los 15 años. Nunca había logrado paliar los síntomas, recorrí el mundo buscando una respuesta y lo que encontré en el cannabis no lo encontré en otro lugar”, reflejó.

El procedimiento tuvo lugar el miércoles 1 de diciembre. Por la mañana, Bernstein salió a caminar y al regresar se encontró con una escena que la sorprendió. “Salí, sola, con mi celular, y cuando volví había un camión de Prefectura estacionado en la puerta de mi casa (sobre Camino General Belgrano, en Gonnet) mucha gente armada, con chalecos”, recordó.

Empezó a correr hacia ellos “porque me asusté, creí que era algo con mi mamá o mi hijo. Nada me hizo relacionar con mi actividad en el mundo de la medicina cannábica con lo que veía, porque no tengo nada que esconder y no creí que podía venir de ese lado”, prosiguió.

Cuando estuvo más cerca, observó que varias aberturas del inmueble estaban destrozadas. “No tenían por qué romper nada, yo les hubiese abierto”, señaló, al tiempo que agregó: “Hicieron un allanamiento de 12 horas y a mí me dejaron sentada con dos testigos que sacaron de la calle”.

Durante el operativo “dieron vuelta todo”, contó. Además, afirmó, “las plantitas que tenía, que eran chiquitas (no había ninguna en floración) se las llevaron, también los elaborados junto a todo el material vegetal que tenía en el freezer”. En un momento, “les tuve que prestar la computadora y la impresora porque la que tenían no andaba”, sostuvo.

El procedimiento lo transcurrió “llorando”. Y denunció que fue tratada con desprecio por los uniformados. “No me dejaron hablar con nadie, ni siquiera podía hablar con alguien de mi familia para que se contacte con un abogado. Todo el tiempo tenía a una persona que me seguía y me mostraba las esposas, como socarronamente. Me amenazaron y maltrataron, fue una humillación constante”, reclamó.

Por otra parte, expuso que “les quise explicar mi situación (en referencia a su enfermedad), pero solo me respondían de mala manera”.

Según refirió, a las 20 horas la subieron al camión y la trasladaron a la sede de capital federal. En ese lugar le tomaron huellas, le sacaron fotos y, aseveró, “recién ahí me di cuenta de que mi iban a dejar detenida”. Tras esa primera diligencia, “me revisaron un médico y una médica, todo el cuerpo, hasta las partes íntimas”, sostuvo. Uno de los oficiales que la interrogó “me dijo que tenía antecedentes ‘intachables’”, aseveró.

Edith Bernstein padece fibromialgia, una afección que causa diversos síntomas

El jueves, a las 6 de la mañana, la soltaron. Esas horas las pasó “sin comer, sin tomar mis medicinas, sin agua y sin poder hablar con nadie de mi familia”, apuntó.

Como sus allegados no conocían su paradero, el hermano de Bernstein radicó una denuncia por desaparición de personas.

La odontóloga indicó que tiene “pocos datos de la causa, apenas que se trata de una denuncia de 2019, donde habría varios implicados”, y que “hay gente que se está solidarizando y me ayuda con el dinero para pagar al abogado”.

Por último, detalló: “Nosotros no cosechamos el cogollo, si no la planta entera: Tallos, raíces, hojas, flores. Cuando empecé a darme cuenta de que esto era un cambio de vida para mí, empecé a investigar en busca del mejor aceite. Me apasioné, me puse a estudiar y estoy con líneas de investigación en la UNLP... es la primera vez en mi vida que tengo abierta una causa penal”.