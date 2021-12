VIDEO.- La emoción de Esteban Bullrich: ovación y lágrimas en su último día como senador

El senador nacional Esteban Bullrich fue recibido hoy con aplausos por parte de un grupo de gente que se encontraba en la puerta de la Cámara alta, al llegar para participar de su última sesión antes de renunciar a su banca debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que lo aqueja.

Bullrich se emocionó hasta las lágrimas cuando arribó al Senado poco antes de las 12:00 para asistir a la jura de los legisladores electos y a la sesión posterior y un grupo de gente lo recibió con aplausos y mensajes de aliento. Además varios de los legisladores le pidieron que continúe en su banca de la cámara alta, pero se mantuvo en su postura de renunciar.

Luego en su discurso agradeció a la vicepresidenta Cristina Kirchner por “las muestras de afecto” que mantuvo hacia su persona. Y agregó: “Desde que entré a la política siempre intenté de ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente. Hoy, desde este recinto que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales”.

“Con todo el dolor del mundo de no tener alternativa anuncio la renuncia a mi cargo. Se parte de este Senado fue un honor para mi vida porque encontré personas comprometidas con la Patria y yo voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos. Renuncio a mi banca con mucha tristeza”, puntualizó el legislador..

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio anunció días atrás que iba a presentar su renuncia a la banca que ocupa desde 2017 debido a las dificultades que le impone la ELA, enfermedad con la que fue diagnosticado a principios de año.

"Quisiera no tener que escribirte este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren", señaló el senador en un mensaje que les envió a sus pares el pasado 7 de diciembre. Finalmente hoy ratificó en el Senado su firme decisión de dejar la banca.

Incluso horas antes de la sesión de hoy en su cuenta de Twitter dejó una reflexión que claramente tiene que ver con su postura. "El monte es encantador, oscuro y profundo. Pero tengo promesas que cumplir y kilómetros que recorrer antes de dormir", escribió Bullrich, reproduciendo una frase del poeta estadounidense Robert Frost, quien es considerado uno de los fundadores de la poesía moderna en su país por expresar, con sencillez filosófica y profundidad sentimental, la vida y emociones del hombre rural de Nueva Inglaterra.