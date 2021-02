El Pollo Vignolo, durísimo contra el doctor Luque: "Exhibía que había operado a Maradona como un trofeo"

Sebastián Vignolo abrió este mediodía su programa "F90" (ESPN 2) con una dura editorial contra el neurocirujano Leopoldo Luque a raíz de los audios que se difundieron ayer del día de la muerte de Diego Armando Maradona.

"Ayer sentí una impotencia que pocas veces en mi vida me pasó, sentí bronca y ganas de exteriorizar todo eso que me estaba pasando", comenzó indicando el Pollo, ante la atenta mirada de sus compañeros.

"Escuché los audios del médico, del señor Luque, que entre otros era quien atendía a Maradona. Es aquel que inmediatamente cuando terminó aquella operación en La Plata, subido a una ambulancia, y sin barbijo, exhibía que había operado a Maradona como un trofeo. Aquella vez me chocó pero como lo veíamos a Diego vivo, de alguna manera la dejábamos pasar", prosiguió.

Siguiendo con su descargo, precisó: "Cuando escuché los audios dije 'no puede ser, no pude estar pasando esto'... A nosotros nos tocó dar la triste noticia acá en vivo a la 13.10. Imaginábamos que la situación previa había sido dramática, entonces yo no podía escuchar la frialdad con la que se hablaba".

Y añadió: "Lo sentí como un desprecio, una forma tan increíble de hablar en un momento tan dramático y tan duro para todos. Estoy caliente, estoy con bronca, triste y amargado".

Por último, lanzó: "Yo no vengo a pedir justicia por Maradona, vengo a decirles lo que me pasó ayer por la tarde y a cualquiera de ustedes les hubiera pasado exactamente lo mismo, sea Maradona, un amigo o alguien que no conocen".