En El Mondongo, varios atracos en un mismo día dejaron hasta un joven golpeado

Una serie de robos, bajo diversas modalidades, tuvieron a maltraer a los vecinos de El Mondongo en el inicio del fin de semana. Entre los casos que denunciaron los damnificados se destaca uno que se disemina por toda la Región: el hurto de bicicletas. Es una de las pertenencias que más sustraen los delincuentes, en lo que aparece como una tendencia en crecimiento -junto con el uso de la bici- en el contexto de la pandemia.

Un vocero de la Policía aventuró que la elección de los ladrones se debe a que “es un objeto que se está utilizando mucho y se vende fácil, porque el que compra no suele pedir muchas referencias al vendedor”.

Lo que parecía una plaga con epicentro en la Zona Norte, parece extenderse. No obstante, rodados no fue lo único que obtuvieron los ladrones que atacaron en distintas direcciones de la vecindad. También hubo otros elementos robados, como mochilas, bolsos y hasta un par de auriculares.

DE LA MADRUGADA A LA NOCHE

El primero de los hechos tuvo lugar en un inmueble de 67 entre 117 y 118, el viernes por la madrugada. Conforme revelaron las víctimas, desconocidos “abrieron el portón a pesar de que tiene llave de seguridad y se llevaron mi bicicleta”, confió la damnificada. Luego, agregó que “era viejita, tenía 11 años y anduvimos mucho en ella. No valdrá gran cosa. No es lo material”, dijo. Y culminó: “Agradecemos que no pasara otra cosa”.

Más o menos por la misma hora, (cerca de las 2) al menos dos sujetos hicieron un boquete en la pared de unos departamentos situados en diagonal 79 y 115.

El ruido del “trabajo” que realizaban los malvivientes despertó a los perros de uno de los propietarios, que comenzaron a ladrar sin parar. Eso hizo que también se levantara la dueña. “Me asomé por la ventana y los vi”, relató. Enseguida, comenzó a gritarles “tanto que salieron corriendo” pero de todas formas “se llevaron mi bici y dejaron” una con canasto que sospechan “habían robado antes”. El rodado quedó “en la comisaría novena, por si alguien la reconoce”, añadió.

“Al hijo de mi pareja, de 21 años, le dieron tres trompadas para sacarle los auriculares. Un vecino lo salvó”

Patricia,

Familiar del joven golpeado

En tanto, a las 17.30 en 9 y 65 un joven de 21 años fue abordado por dos motochorros que lo golpearon para sustraerle lo que llevaba encima, pero fue “salvado” por un vecino. Patricia, familiar de la víctima, le dijo a este diario que “él andaba en la bici y estos tipos una moto Honda Biz Roja”. Se le pusieron a la par y “le dieron tres piñas para bajarlo”. Le había sacado los auriculares y cuando estaban por llevarse lo demás “un vecino vio todo, salió para increparlos y se escaparon”, manifestó.

Por otro lado, indicó que “yo vivo en El Mondongo y ustedes ya sabrán que no se puede estar. A toda hora hay robos. El hombre que lo ayudó nos contó que esos pibes siempre andan por ahí”.

Por último, en 120 y 68, a las 21, un sujeto sorprendió a dos mujeres que caminaban y les sustrajo una cartera y una mochila. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de una casa próxima.