En La Plata, movimientos sociales comenzaron a relevar precios en supermercados

Integrantes de las organizaciones sociales Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) relevaron hoy los valores de los productos que integran el programa Precios Cuidados de la Secretaría de Comercio en hipermercados y supermercados de todo el país, afirmaron esas agrupaciones.

En La Plata, en las imágenes que subió en redes el Movimiento Evita, se mostraron a los integrantes de esa organización recorriendo el interior de una sucursal de una cadena de supermercado ubicada en 7 entre 47 y 48.



Oficialmente se informó que esta tarea forma parte de la campaña de "Organización Comunitaria para la reconstrucción argentina" que implementan esos movimientos sociales y que tiene como "ejes principales reforzar los cuidados y la prevención frente al Covid, fortalecer la vacunación, la vuelta a clases y prevenir la violencia de género", y ahora se sumó "el control de precios".



El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador Nacional de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, consideró que el control de precios "es una herramienta que tienen los consumidores y es importante transmitirle a la sociedad que el malestar ante los aumentos se puede canalizar generando una denuncia".



"Hay que fortalecer el diálogo, las instancias de alertar que esto no le conviene a nadie y que hay que poner en algún punto una mirada en que la situación social no aguanta este nivel de especulación que muchos están haciendo", señaló Menéndez a través de un comunicado.



Por su parte, el dirigente del Movimiento Evita Gildo Onorato aseguró que los movimientos sociales salieron a salieron "a controlar que los precios cuidados se cumplan y en el caso de que no se cumplan denunciarlos en la Secretaría de Comercio".



"Hasta que no salgamos de la pandemia necesitamos mucha responsabilidad de todos los sectores. Precios Cuidados es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que tiene que ver con la concentración y la extranjerización de la producción y la comercialización de alimentos”, remarcó Onorato



“Mientras el Gobierno nacional invierte miles de millones en paliar los efectos de la pandemia, los formadores de precios y los grupos económicos que concentran la producción y distribución de alimentos, van por el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, nos convocamos para realizar controles de precios y denunciar a los especuladores", señaló el documento difundido por estas organizaciones.