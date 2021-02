Hartazgo vecinal en la “zona roja” por feroces peleas entre travestis y “clientes”

Gritos, insultos, botellas estallando contra el suelo, tacones repiqueteando en las veredas y también baldosas y piedras impactando contra el asfalto. Todos son sonidos que forman parte de una grotesca escena que se repite cotidianamente en varios sectores de El Mondongo, en donde se encuentra la denominada zona roja platense.

Así lo denuncian los vecinos de los alrededores, que en las últimas horas volvieron a ser testigos de un terrible altercado que los mantuvo en vilo por varias horas y que a más de uno le terminó quitando el sueño por completo.

Eran las 2 de la mañana cuando una serie de gritos de un hombre que pedía “Pará, pará” rompieron con la calma, poniendo en alerta a quienes viven en diagonal 73 y calle 4. Al asomarse por ventanas y balcones, pudieron ver cómo un grupo de chicas trans atacaban a un sujeto con piedras, palos y una cadena con un elemento contundente en un extremo “que una usaba como boleadoras”, recordaron.

Según detallaron, el hombre comenzó a ser golpeado en la esquina de 4 y 64 por dos travestis y luego fue abordado por otras cuatro en la esquina de diagonal 73 y 4. Cuando parecía que la violencia llegaba a su fin, la furia se volvió a desatar en la rambla de la diagonal. Allí, un total de siete personas rodearon al hombre y nuevamente le propinaron una paliza.

“Pude escuchar que el hombre le reclamaba a las chicas por algo. ‘Me vendieron mierda, no pega nada esto’, decía el tipo mientras las minas respondían ‘No sé papi, acá no compraste eso. Si está malogrado es tu problema’”, aportó un consorcista de la zona.

“La verdad que no me sorprenden este tipo de situaciones. Pero sí me entristece que no podamos vivir tranquilos. Cuando se llama a la policía vienen, dan una vuelta y se van”, dijo una joven que todas las noches debe enfrentarse con el miedo de que le rompan una ventana.

“Fue una noche de terror. No se puede vivir así. No pude dormir en toda la noche. Yo me agarré del colchón del miedo que me dio. Mi barrio se echó a perder. Antes uno podía caminar tranquilo por acá a cualquier hora y no te pasaba nada. Y ahora ni siquiera se puede levantar la cortina porque te pueden romper los vidrios”, dijo una vecina de 87 años.

En tanto, un comerciante de la zona indicó que “encontrar escombros, baldosas y vidrios durante la mañana es una situación que ya no sorprende a nadie”.

“A la tarde todo tranquilo. A la noche se puede ver una que otra discusión. Pero el cachengue acá empieza a las 5 con peleas, botellazos y piedrazos. Borrachos, drogados, se pegan con lo que tengan a mano”.

La versión de que el ataque contra el hombre se produjo por falta de acuerdo en un intercambio de estupefacientes por dinero fue corroborada por un referente de la Asamblea vecinal de El Mondongo. “Le vendieron algo rebajado, el tipo fue a reclamar y lo corrieron a palos. Es una situación recurrente acá. No sólo se pelean con los clientes, también entre ellas por cuestiones territoriales”, confirmaron.