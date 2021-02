Crecen los problemas para los afiliados de IOMA por el conflicto con traumatólogos

Mientras discuten traumatólogos platenses y funcionarios de la Obra Médico Asistencial (IOMA) los afiliados sufren lesiones y padecen la falta de resolución como pocas veces. Ayer, Christian Parodi, abogado penalista, denunció que sufrió una cuádruple fractura en una de sus rodillas, entre otras lesiones, y fue “rechazado en distintos hospitales por el conflicto que mantiene la obra social con los profesionales médicos de esa especialidad. La situación vuelve a graficar las dificultades que deben enfrentar los más de 290.000 afiliados del Instituto en nuestra ciudad por un conflicto que no encuentra vías de so lución.

Operaciones postergadas, tratamientos en suspenso, internaciones que son muy difíciles de concretar y un interminable rosario de inconvenientes se suman para los afiliados que meses tras meses cumplen con sus pagos a la obra social bonaerense y no reciben cobertura completa.

Parodi contó a este diario que se resbaló al salir de la pileta y sufrió una tremenda lesión. “Estaba solo con mi hijo de 11 años, que quedó sumamente impresionado al verme en el piso, con la rodilla destruida y ensangrentada. El médico clínico del servicio de emergencia que llegó a mi casa se comunicó con ocho o nueve clínicas, sanatorios y hospitales y en todos los casos recibió respuestas negativas. En los hospitales públicos tampoco me habilitaban internarme porque soy afiliado a una obra social”, detalló el abogado penalista.

El profesional también le contó a este diario que “finalmente me atendieron traumatólogos en forma particular, porque los conozco, y me enyesaron para esperar una pronta operación que resuelva el problema de la cuádruple fractura de la rótula”.

Parodi, sumamente enojado por la situación, dijo “la mayor responsabilidad la tiene IOMA que no resuelve un conflicto, que no garantiza la cobertura médica y nos expone a los afiliados a esta situación grave. En mi caso pude resolverlo a medias, pero está en vías de tratamiento. Pero muchos afiliados no tienen la misma posibilidad. Algunos adultos mayores quedan abandonados a su suerte, con fracturas expuestas o de cadera” y adelantó que “estudia realizar una denuncia formal contra la obra social, por distintos cargos”.

QUE DICEN EN IOMA

Desde la obra social respondieron que las “clínicas tienen que recibir a los afiliados de IOMA, de lo contrario hay que realizar la denuncia correspondiente. Hasta el momento no hemos tenido denuncia de que los pacientes vayan y no hayan sido atendidos. Y en el hospital público tienen que recibirlos, por supuesto”.

También aclararon que “los afiliados deben comunicarse al 0800 de IOMA (es 0800-3331128 ). Aparentemente, este paciente llamó al sistema equivocado de emergencias o fue mal asesorado. En La Plata hay servicio de traumatología en distintos hospitales, sanatorios e institutos privados”.

Mientras tanto, el conflicto entre traumatólogos platenses y el IOMA no llega a una solución. El mismo comenzó cuando en los primeros días de diciembre pasado, cerca de 200 integrantes de la Asociación Platense de Ortopedia y Traumatología (APOT), resolvieron bajarse del padrón de prestadores de IOMA en reclamo de un nuevo nomenclador de prácticas y mejoras en los honorarios. Piden que se incorpore el Nomenclador Unico Nacional.

Desde el Instituto, en un principio, negaron tener conflicto con esa entidad. El presidente de la obra social bonaerense indicó que “sólo hay conversaciones con la Agremiación Médica Platense (AMP) y no con la asociación platense de traumatología”. Sin embargo, semanas después, se iniciaron conversaciones entre IOMA y la APOT.

Desde la entidad profesional indican que aguardan una respuesta de la obra social a la propuesta realizada por la entidad para tener un nuevo nomenclador y convenio. Sin embargo, distintas fuentes consultadas por este diario indicaron que en los últimos días el diálogo entre las partes no prospera y está en peligro de que no tenga nuevos avances, razón por la cual desde la obra social dialogarían con la AMP para avanzar con el nuevo nomenclador de prácticas de esta especialidad.