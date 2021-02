Los alcances de los feriados nacionales en la Ciudad

Hoy y mañana se celebran jornadas de carnaval. Se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

■ Residuos

Hoy se recolectará la bolsa negra (en las delegaciones en horario diurno y en el casco en horario nocturno), no así la verde y los no habituales. Mañana no habrá recolección de ningún tipo, ni barrido y limpieza, por lo que se solicita no sacar los residuos a la vía pública.

■ Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, en ambas jornadas. E Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad (lìnea 107)

■ Control ciudadano

La Secretaría de Control Ciudadano estará cerrada en 20 y 50, pero realizará los controles usuales (tránsito y nocturnidad) y recibirá denuncias mediante el 147.

■ Esparcimiento

La República de los Niños estará abierta en su horario habitual, de 8 a 20. El Parque Ecológico Municipal, ubicado en Camino Centenario entre 426 y 460 (Villa Elisa), abrirá con normalidad durante ambos días, de 7 a 22.

■ Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará en ambas jornadas.

■ Mercado

Hoy el Mercado Central (venta minorista) permanecerá cerrado para la atención al público, pero abrirá mañana de 8 a 13; mientras que el Mercado Regional (venta mayorista) comenzará con la descarga de frutas y verduras hoy a las 14 para abrir mañana desde la 1,30.

■ CEMENTERIO MUNICIPAL

Estará abierto al público de 8 a 14 y la administración trabajará, para recibir exclusivamente a cocherías, de 8 a 12.

■ PUBLICIDAD EL DIA

Hoy estará cerrado. Mañana atenderá de 9 a 13. El miércoles regresará a su horario habitual.