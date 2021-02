Dormir no menos de 6 horas, el secreto para Elon Musk

El sudafricano Elon Musk, que en enero superó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, como el poseedor de la mayor fortuna del mundo, con un patrimonio neto estimado en 188.500 millones de dólares, dueño entre otras de la compañía Space X, físico y emprendedor que hoy en día está en la vanguardia de los viajes espaciales y quien asegura que en el futuro se podrá “vivir entre las estrellas”, pareciera haber develado uno de los grandes secretos de su éxito. Y eso, según dice, está relacionado con el sueño, porque, según asegura, para llegar al punto en el que se encuentra dice dormir nunca más ni menos de seis horas al día, y a ocupar las restantes 18 horas a otras actividades.

Elon Musk contó recientemente, en una entrevista que dio la vuelta al mundo, cómo construye sus horarios, y así confesó que “trabajo mucho, normalmente estaré en reuniones de trabajo hasta la una o dos de la mañana. Los sábados y los domingos normalmente no, pero a veces eso también sucede”.

También contó que en el pasado había trabajado cientos de horas a la semana y, a veces, incluso dormía en el suelo, debajo de su escritorio en la oficina de Tesla, pero admitió que ese horario al final no era saludable. “Nadie debería dedicar tantas horas a su trabajo, no es recomendable para nadie. Se volverá un poco loco si trabaja 120 horas a la semana”.

Musk señaló que sus empresas le absorben mucho tiempo, y que ha intentado dormir menos tiempo, pero desistió de hacerlo debido a que esto mermaba la productividad en su labor, y ahora considera que nadie debería pasar tanto tiempo sin descansar y dedicarse únicamente a trabajar.

A lo largo de la historia, otras personalidades se han enfocado en el tema del sueño, y están las anécdotas sobre Leonardo Da Vinci, que señalan que el artista tomaba únicamente siestas de 20 minutos que repetía cada cuatro horas; o como Nikola Tesla, quien dormía de a dos horas de forma intermitente.

EL SUEÑO DE MARTE

Además de atender a sus empresas, durante el tiempo en que no duerme Elon Musk focaliza sus sueños en el espacio y las estrellas.

“Deseas despertarte por la mañana y pensar que el futuro será grandioso, y de eso se trata ser una civilización espacial. Se trata de creer en el futuro y pensar que el futuro será mejor que el pasado. Y no se me ocurre nada más emocionante que salir y estar entre las estrellas”, asegura Musk sobre su “misión” en Space X, una de las compañías que fundó y que dirige junto a otras como Tesla, Neuralink y The Boring Company.

Como diseñador principal en SpaceX, Musk supervisa el desarrollo de cohetes y naves espaciales con las que busca llevar humanos a Marte. “Abran sus ojos, miren hacia el cielo”, suele pedir.

Una de sus fijaciones, es el desarrollo de “Starship”, un sistema de transporte totalmente reutilizable que llevará tripulación y carga “a la Luna, Marte y más allá”, según asegura Musk, quien se jacta de que su empresa “será la primera compañía privada en llevar humanos” al espacio exterior.

“SpaceX persigue el objetivo a largo plazo de convertir a los humanos en una especie de múltiples planetas creando una ciudad autosuficiente en Marte.

Estamos trabajando en una próxima generación de vehículos de lanzamiento totalmente reutilizables que serán los más poderosos jamás construidos, capaces de transportar humanos a Marte y otros destinos en el sistema solar”.

El multimillonario empresario se obsesiona cuando señala que “Marte es uno de los vecinos habitables más cercanos de la Tierra, está aproximadamente a la mitad de distancia del Sol como la Tierra, por lo que todavía tiene luz solar decente. Hace un poco de frío, pero podemos calentarlo. Su atmósfera es principalmente CO2 con algo de nitrógeno y argón y algunos otros elementos, lo que significa que podemos cultivar plantas simplemente comprimiendo la atmósfera”.

Además de SpaceX, Musk, en la empresa Tesla, se encarga del diseño de productos, ingeniería y fabricación global de vehículos eléctricos, productos de baterías y productos de energía solar de la compañía, y también es CEO de Neuralink, que está desarrollando interfaces entre cerebros y máquinas de banda ancha ultra alta para conectar el cerebro humano a las computadoras, y también lanzó The Boring Company, que combina tecnología de túneles rápida y asequible con un sistema de transporte público totalmente eléctrico para aliviar la congestión urbana y permitir viajes de alta velocidad y larga distancia. Como se puede apreciar, actividades no le faltan para desarrollar durante el tiempo en que no duerme.