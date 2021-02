Elaboran en la Provincia una guía para facilitar la prevención de la ludopatía

Documentos

La Defensoría del Pueblo bonaerense elaboró una guía para facilitar la prevención y el tratamiento de la ludopatía, informó hoy el titular del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, Walter Martello.



Se trata de herramientas digitales que recopilan y sistematizan consejos e información esencial vinculada con dispositivos de prevención y tratamiento para personas que padecen juego patológico o problemático, según un comunicado.



La guía realizada por la Defensoría, a la que se podrá acceder desde mañana, que es el Día Internacional del Juego Responsable, en https://www.defensorba.org.ar/, ofrece una serie de consejos y herramientas para "pensar en el juego como entretenimiento, no como una manera de ganar dinero" y "jugar habitualmente acompañado de amigos o familiares".

"Antes de empezar, establecer un límite de dinero. No pedir dinero prestado"; "Asegurarse de establecer un período de tiempo limitado"; "No caer en la trampa de intentar recuperar las pérdidas"; "Evitar jugar en tiempos de crisis emocionales ya que disminuye el autocontrol" y "Equilibrar el juego con otras actividades de ocio o entretenimiento" son otras de las sugerencias.



A la vez, se propone "Dejar las tarjetas bancarias en casa para no romper los límites"; "Tomar descansos frecuentes para evaluar y tomar perspectiva"; y "No beber ni consumir drogas durante el juego ya que puede generar problemas para tomar decisiones sensatas".



La Guía también presenta un test de autoevaluación para quienes busquen un primer indicio acerca de si su personalidad o comportamiento podría tener características propias de jugadores compulsivos.



Además, un mapa interactivo posibilita acceder de forma inmediata a teléfonos, direcciones y horarios de funcionamiento de los centros de tratamientos y grupos de autoayuda gratuitos que están distribuidos en la provincia de Buenos Aires.



“Son herramientas pensadas para los afectados por problemas vinculados a la compulsión al juego y para sus familias. Desde la Defensoría intentamos ser articuladores del importante accionar que vienen desarrollando organizaciones de la sociedad civil como Jugadores Anónimos (JA) y organismos estatales como el Instituto de Lotería y Casinos bonaerense que cuenta con profesionales de vasta y reconocida trayectoria en el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo”, explicó Martello.



El Defensor adjunto precisó que "de acuerdo a un relevamiento de la Universidad Di Tella basado en el denominado Índice PGSI (año 2018), aproximadamente 7 de cada 100 (6,7%) personas en la Argentina padecen dificultades con el juego", añadió que "de ese total porcentual, 1,5% es jugador/a compulsivo/a y 5,2% problemático" y opinó que, por ello, se debe trabajar "en la prevención".