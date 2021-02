VIDEO.- La imprudencia presente en el recambio de quincena en la Costa Atlántica

Como en cada cambio de quincena y mucho más por tratarse del final del feriado largo de Carnaval, la imprudencia fue la protagonista de la jornada.

Los lectores de ELDIA.COM enviaron decenas de videos donde se pudo ver las malas maniobras de tantísimos conductores, tanto en ruta 11 como en la 2.

Debido a la saturación de autos, principalmente entre General Lavalle y la Esquina de Crotto, donde está el desvío de la ruta 11 hacia la 2, muchos vehiculos intentaron ganar tiempo circulando a alta velocidad por el carril reservado para la detención por algún desperfecto, alterando la rutina y poniendo en riesgo la integridad de todos.

Las patrullas de Seguridad Víal poco pudieron hacer. O directamente no lo intentaron. Según la denuncia de varias personas que utilizaron las rutas atlánticas, no se produjeron detenciones ni se impulsó a que no seas utilizadas los carriles de la derecha.

Desde la zona no se reportaron accidentes para lamentar, pero habló de colapso en la ruta 11 (en el tramo de San Clemente hasta General Conesa, que tiene solo dos manos) y la 63.