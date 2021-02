"Mis ovarios dejaron de funcionar": dramática carta de Vicky Xipolitakis pidiendo ayuda

La ex participante de "MasterChef Celebrity" dio a conocer la desgarradora carta que le envió al juez Lucas Aón, quien lleva adelante la causa contra Javier Naselli, ex de la vedette. Por medio de este escrito, Vicky reveló que sufre de una enfermedad y pidió justicia por la situación que vivió con su expareja. "Señor juez, le quiero hablar de persona a persona, porque usted, aparte de ser la ley, es humano y tiene corazón como yo", empezaba.

"Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegué a mi hijo. Lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por dentro sufro y acá están los resultados. Pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro. Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis OVARIOS DEJARON DE FUNCIONAR y tampoco producen más óvulos POR EL ESTRÉS que vengo acumulando y pasando", escribió Vicky.

En los párrafos siguientes aseguró que “para nosotros (ella y su hijo) no hubo Justicia” y califica a su ex de “hombre enfermo mentalmente BordeLine” y que sufrió violencia por parte de él, incluso estando embarazada y enfatiza: “Internada en los Estados Unidos por violencia, nace Salvador y sufrimos violencia, me separé por violencia, denuncié por violencia, pedí ayuda muchas veces por violencia, somos víctimas de violencia y siempre estuvimos desprotegidos. ¿Cómo puedo estar tranquila como mamá si todo lo que pide Naselli se lo dan rápidamente y nosotros pasan los meses y no tenemos respuestas (ya pasaron 2 años)”.