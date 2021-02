Proponen limitar acceso a cargos a funcionarios bonaerenses que se vacunaron sin ser de riesgo

Desde el Senado bonaerense presentaron un proyecto para limitar el acceso a cargos públicos a los actuales funcionarios que, abusando de su cargo, hayan recibido la vacuna contra el Covid-19 de forma preferencial por fuera de los parámetros establecido por las autoridades de Salud.

Se trata de una iniciativa presentada por el senador platense de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, acompañado por su par Walter Lanaro.

“Hemos visto cómo en los últimos días muchos intendentes, concejales y funcionarios provinciales han recibido la vacuna contra el Covid-19, donde muchos de ellos, no representan el grupo de riesgo establecido en la campaña de vacunación. Este proyecto de ley apunta a todos aquellos funcionarios que especulan con la salud de la gente”, aseguró Allan.

El proyecto de Ley establece que para acceder a un cargo público de cualquier Órgano del Estado Provincial o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, se considerará como un requisito inexcusable que esa persona no haya recibido una vacuna abusando de su condición de funcionario público, y por fuera de los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias.

El legislador consideró al mismo tiempo que “en un país como Argentina, en el que la campaña de vacunación no arrancó de la mejor manera y las dosis no llegan de la manera que prometieron las autoridades, no puede ser que haya funcionarios que se aprovechen de su situación y dejen sin dosis a cientos de familias que las necesitan”.