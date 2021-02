Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García por el Vacunatorio VIP

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud de la Nación Ginés González García, luego del escándalo desatado tras los dichos del periodista Horacio Verbitsky.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas... Recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, reveló el periodista en una entrevista radial. Esta frase fue el final del ministro.

Verbitsky no fue el único VIP que se vacunó en los últimos días. También hubieron muchos intendentes y funcionarios de la provincia de Buenos Aires y otros del resto del país. El listado, muy amplio, incluye en su inmensa mayoría a personas vinculadas al oficialismo. ¿Habrá sido una declaración inocente del periodista o parte de una operación para hacer caer al ministro?

LEA TAMBIÉN Revuelo: Horacio Verbitsky contó que llamó a Ginés González García y lo vacunaron

El presidente, que además es muy amigo de Ginés García, no tuvo más remedio tras las palabras del periodista. La presión que ejerció un sector del denominado kirchnerismo fue imposible de detener. Por eso el actual ministro le presentará su renuncia en las próximas horas. Es una incógnita qué ocurrirá con Carla Vizzotti, la mano derecha del ministro que cayó en desgracia. Es la principal candidata a sucederlo.

Al mismo tiempo hay otro candidato y las miradas apuntan a La Plata: el viceministro bonaerense Nicolás Kreplak, que proviene del círculo duro de La Cámpora, es otro que tiene chances de llegar al Ministerio de Salud, apoyado por Cristina Fernández.

Más allá del escándalo de Verbitsky, la relación de Ginés con el presidente pero, básicamente con la vice Cristina Fernández, era muy tirante. Su manejo de la pandemia, la tardanza a la hora de comprar las vacunas y su distribución fueron varios capítulos que empujaron a Alberto a pedirle la renuncia al ministro que había asumido con la mayor aceptación del resto.

Además, también deja en evidencia la interna que hay en el Gobierno entre Cristina y Alberto. El ministro de Salud era, junto a Felipe Solá, Marcelo Losardo, Santiago Cafiero y Matías Kulfas los más cercanos al presidente.

A esta hora están reunidos Alberto Fernández con Santiago Cafiero buscando una solución al problema.