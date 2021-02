Pfizer y Moderna, menos efectivas contra una nueva cepa

Las compañías Pfizer y Moderna informaron que en pruebas de laboratorio realizadas con suero de pacientes que recibieron sus vacunas contra el coronavirus los anticuerpos fueron menos efectivos contra virus -fabricados in vitro- que tenían las mutaciones correspondientes a la variante de Sudáfrica, lo que según especialistas “no significa que necesariamente ya no sean eficaces”.

Las conclusiones, que son informes preliminares, fueron publicadas anteayer en la revista especializada New England Journal of Medicine. Pzifer informó que su estudio se realizó con muestras de 15 pacientes 2 y 4 semanas después de la administración de la segunda dosis que fueron probadas en laboratorio frente a virus creados in vitro que contenían las mutaciones encontradas en la proteína spike del coronavirus de la variante B.1.1.7 (Reino Unido) y la variante B.1.351 (Sudáfrica). Lo que encontraron fue que la neutralización del virus fue similar frente a las mutaciones de la variante del Reino Unido pero dos tercios más débil frente al virus que contenía las mutaciones de la variante sudafricana. No obstante, el estudio advierte que “no está claro qué efecto tendría” esa disminución en la neutralización.