Advierten que se acentúa el faltante de algunos productos en las góndolas

En medio de la tensión por el abastecimiento, se pronunció el faltante de algunas marcas de aceites, de sus derivados, arroces y yerbas, según constató EL DIA en una recorrida por diferentes almacenes y supermercados de la Región.

En esta semana, la Secretaría de Comercio Interior imputó a distintas firmas de consumo masivo, al detectar que se retenían volúmenes de producción, o que directamente no se entregaban determinados productos de consumo masivo.

No puede decirse que en los comercios platenses no haya, por ejemplo, aceite o arroz; el problema es que los consumidores ya no encuentran las marcas de siempre. En ese contexto, tienen dos alternativas: o comprar productos que desconocen o gastar más en otros que son de los considerados Premium.

“Hay muchos faltantes, fundamentalmente de aceites y sus derivados, también se debe a que a nivel internacional aumentó mucho el precio del girasol”, reconoció el gerente de un hipermercado de la Ciudad.

La misma fuente también indicó que hay desabastecimiento de algunos tipos de arroces y de yerbas. “Vuelven a lanzar, por ejemplo, yerba suave o con algo especial y con eso justifican que sea más cara; también están las firmas que dejaron de vender productos que no les dan margen o los entregan en ‘cuotas’ de pequeñas cantidades”, agregó.

Por su parte, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia, alertó por el desabastecimiento de las grandes marcas y dijo que el problema se fue pronunciando en el último mes.

El dirigente también señaló que hay faltante de aceites, aderezos y yerbas y se quejó de los “terribles aumentos que hemos recibido de algunas empresas grandes. A eso hay que sumarle los faltantes que hay”.

Savore sostuvo que en los mayoristas ya no se encuentran las marcas de aceite que la gente más consume porque sacan productos nuevos con los que reemplazan a los que están en el programa de precios cuidados.

Además remarcó que en el caso del arroz, el 80 por ciento está monopolizados por una empresa y, esos que son los más vendidos, son los que faltan. No obstante hay otros elaborados por empresas pequeñas.

“Todo lo que es primera marca tenemos que hablar de un aumento del 40 por ciento del año pasado a ahora”, concluyó.

“ACTO ESPECULATIVO”

En tanto, el titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, sostuvo ayer que “las empresas imputadas vienen generando faltantes de productos desde el año pasado, un acto especulativo en contra del Gobierno que termina siendo en contra de todos los consumidores y del país”.

Bassano indicó que “la intencionalidad de algunas de estas empresas está relacionada con la exportación y, por otro lado, con la intencionalidad del incremento del precio interno de sus productos”.

El responsable de Adduc consideró que “ninguna de las razones que presentaron estas firmas sobre estructuras de costos son valederas porque en ningún momento del año pasado hubo incrementos y podrían haberse mantenido los alimentos en los mismos precios del 2019”.

“Muchos de los productos fabricados no tienen injerencia en dólares”, por lo que “todos los incrementos habidos y por haber son especulativos”, agregó.

Por último, opinó que “después del diálogo, si no se da cumplimiento a las normas, hay que aplicarlas”, ya que “el artículo 42 de la Constitución obliga al Estado a la protección económica del consumidor”.

Como se recordará, la Secretaría de Comercio Interior imputó a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian al advertir retenciones en sus volúmenes de producción, o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

La acción se realizó “luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”, informó Comercio Interior.