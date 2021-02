Mientras más voces oficialistas proponen suspender las PASO, desde la oposición reiteran que deben realizarse

Diputados de la Unión Cívica Radical rechazaron la posibilidad de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO), luego de que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García asegurara que “no están dadas las condiciones para votar en agosto”, algo que fue replicado en provincia de Buenos Aires por el ministro de Salud Daniel Gollan y el viceministro Nicolás Kreplak.

En ese sentido, el jefe del bloque radical, Mario Negri señaló que “no se puede eliminar las PASO o suspenderlas, eso sería volver a la Argentina donde se quemaban urnas o se volcaban los padrones. Es puro retroceso. Y juntar las PASO con las generales es un disparate. Todos son trascendidos porque el Ministro del Interior no citó a los partidos”.

“El peronismo no quiere la Boleta Única de Papel, que es más barata y más salubre porque hay menos manoseo de papelerío el día del comicio. Hoy las PASO son la garantía que tiene la sociedad de elecciones transparentes”, agregó.

Por su parte, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, señaló que “para el ministro González García en agosto o septiembre estaremos todos vacunados pero es un riesgo hacer las PASO. La realidad es que fracasaron en la gestión de las vacunas, cosa que sí hicieron los gobiernos serios”.

Desde el bloque de legisladores radicales indicaron que "la Constitución no está en cuarentena, la democracia tampoco. Que no oculten su miedo a las urnas con más miedo sobre la pandemia. No es por ahí”, e instaron a que “no se puede decir que no están dadas las condiciones para votar. Suena a “las urnas están bien guardadas”. No hay excusas. Durante la pandemia se votó en Bolivia, Ecuador, USA, Corea del Sur y muchos países más”.

Alvaro de Lamadrid dijo que “a fines del año pasado se votó en EEUU y Bolivia, este año en Ecuador y Portugal y no hubo ningún problema para llevar adelante las elecciones. No quieren que la gente exprese su voto, porqué es más fácil gobernar por decreto o con sesiones virtuales a medida del Ejecutivo”.

“El Gobierno no es que no quiere las PASO, no quiere elecciones. No quieren elecciones para tener garantizado el quórum con Lavagna, los diputados de Duhalde, Schiaretti y los Ramones. Con elecciones este año y sin reforma judicial a CFK se le complica su libertad”, agregó.