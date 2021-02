Creen que habrá menos oferta de alquileres y serán más caros

La reglamentación del registro de alquileres que se publicó en el Boletín Oficial y que establece la obligatoriedad de asentar ante la AFIP todas las operaciones de contratos de locación desde el pasado 1 de julio de 2020 generó controversia, ya que tanto propietarios como operadores del sector inmobiliario creen que puede retraerse la demanda y subir los precios, mientras que desde el sector de inquilinos destacaron la obligatoriedad de la medida.

Distintos operadores inmobiliarios y propietarios consultados por EL DÍA explicaron en estricto off que “nadie quiere declarar los contratos en AFIP porque hoy la renta no supera el 2,5 por ciento anual en dólares, se arriesga mucho y el mercado en pandemia no da para agregar más gastos. Hay dueños que no quieren hacerlo porque no pueden pagar más impuestos y en verdad a los inquilinos no le importa mucho si lo registran o no. Con los aumentos de los impuestos, servicios, expensas, inflación alta, contratos congelados por decreto, buscan con esta medida que los dueños paguen más impuestos, pero en lugar de eso van a terminar vendiendo guardando debajo del colchón. Y como no termina de ser rentable, puede retraerse el mercado, que está en otro año complicado”.

Gastos altos, impuestos en alza y una oferta en retroceso complican el panorama platense de los alquileres, ya que a la falta de rentabilidad para los propietarios se le suman la incertidumbre por las nuevas medidas que tomó el Gobierno y aumentos que terminan pagando los inquilinos.

Al respecto, Carolina Otero Rossi, socia de la inmobiliaria Otero Rossi y Cía., le explicó a EL DÍA que “Nosotros estamos facultados pero no obligados a declarar los contratos. Los nuevos requisitos no son el problema, salvo el seguro de caución y aval bancario que no lo están usando los inquilinos porque es muy caro; lo que sí se modificó un poco es el reemplazo de la garantía propietaria que se cambió por recibos de sueldos fuertes, que muestran solvencia de parte del inquilino y del garante”.

La martillera platense señaló un punto central en estos permanentes cambios que enfrenta el sector, y es que, según describió, “lo que si varió fue el precio, porque la extensión de contratos a 3 años hizo que los propietarios aumentaran el valor del alquiler a partir de la modificación de la ley por la incertidumbre que generó. El ajuste anual nadie lo va a saber de acá a un año entonces eso hizo que el dueño no quiera perder tanto o deje de ganar y por eso algunos optaron por ajustar el precio de entrada. Fue contraproducente para inquilinos y para dueños, porque el inquilino se encuentra con gastos más altos y por 3 años y un contrato que se va a ajustar pero no sabe cómo. Por ejemplo, un departamento de un dormitorio que antes costaba $9.000 al mes pasó a costar $14.000 por un dormitorio, así que no le veo el beneficio para el inquilino ni para el dueño”.

En tanto, Mirta Libera, de la inmobiliaria homónima y presidenta de CIBA, le explicó a este diario que “Esta ley es de junio de 2020, pero quedó sin reglamentar, por eso sale ahora. Lo nuevo es tener que registrar uno por uno los contratos en AFIP. No es nueva la obligación de tributar, pero la agrega un condimento más a esta sensación que hay en el mercado de alquileres que le agrega temor a los locadores porque se agrega que desde marzo de 2020 no se pueden actualizar los precios y se prorrogaron los vencimientos de los contratos. Esto genera alerta, malestar, desconfianza, en un contexto de una inflación altísima mientras que los contratos no pueden subir y esto agregaría un gasto extra. Hay que esperar un poco y ver cómo se acomoda en el tiempo. Quizá traiga retracción en la oferta, hay que ver cómo les impacta a los locadores. Ahora estamos en una etapa con la rentabilidad más baja de la historia y puede haber propietarios que esperen un poco”.

La martillera platense Estela Valverde, de la inmobiliaria Valverde Inmuebles, contó que “después de que se conoció la reglamentación de la AFIP recibimos innumerables llamados de los propietarios preocupados por esta situación ya que los montos de los alquileres quedaron muy bajos, fijos desde abril de 2020 por departamentos de $8.000 o $9.000 que no les alcanzan para pagar el inmobiliario, APR, los deterioros y algún arreglo. Algunos ya nos adelantaron que, cuando se venzan los contratos, no los van a poner otra vez para el alquiler”.