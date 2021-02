Carmen Barbieri venció al covid: recibió el alta y ya está en su casa luego de haber estado en coma

A un mes de su internación a causa del coronavirus, la actriz y productora Carmen Barbieri “ya está en su casa, de alta”, informó esta tarde su hijo, Federico Bal, a través de las redes sociales.



“Agradezco de todo corazón a los médicos y a todo el personal de la Clínica Zabala, que la cuidó todo estos días con un enorme cariño y gran profesionalismo, que me contuvieron y me acompañaron día a día, manteniéndome informado de su evolución y que lograron curarla de este virus tremendo”, subrayó Bal en su mensaje.



Barbieri, de 65 años, fue internada con un cuadro de neumonía bilateral derivada de coronavirus y el 28 de enero fue trasladada a terapia intensiva, donde le indujeron coma farmacológico con conexión a un respirador.



En su posteo, el hijo de la comediante añadió: “También quiero hacer llegar un profundo agradecimiento a los amigos, colegas, familiares, periodistas, y especialmente a miles de personas que no conocemos personalmente, pero que estuvieron pendientes minuto a minuto, con una oración, una palabra de aliento, un mensaje, brindándonos su apoyo y todo ese cariño que llega y se siente fuerte”.



Barbieri y Bal se saludaron por videollamada y no pudieron verse personalmente hoy porque el joven se encuentra aislado, debido a que mantuvo contacto estrecho con Paula Chaves durante una participación de la conductora y modelo en la segunda temporada de “MasterChef Celebrity”, ciclo en el que el actor se desempeña como host virtual.