Sin listas escolares y dudas en torno al regreso, las ventas en las librerías siguen muy flojas

Atípica, con movimiento y ventas menor que los habituales para esta altura del año y con incertidumbre sobre cómo será, finalmente, el regreso a la presencialidad escolar. Así describen, por estas horas, el panorama en las librerías de la Ciudad, en la previa del regreso a las aulas previsto para el próximo 1 de marzo.

En esos locales impactan no solo las dudas que persisten en torno a la vuelta a las escuelas sino también el hecho de que los estudiantes universitarios no hayan desembarcado en la Ciudad, después de que la Universidad Nacional de La Plata anunciara que la mayoría de las facultades continuarían dictando clases bajo la modalidad virtual.

Ya EL DIA, semanas atrás, advirtió en un informe que las ventas venían flojas por las dudas sobre las clases presenciales. Y parece que a pocos días de la vuelta a las aulas el escenario no se ha modificado sustancialmente.

En un informe difundo ayer por la Cámara de Comercio e Industria de La Plata, Leandro Maifredini, de la librería y papelería de 44 entre 2 y 3, señaló que “el inicio del ciclo lectivo 2021 viene acompañado de una “temporada escolar” diferente, no siendo ya una temporada como solíamos preparar todos los febreros, donde los clientes se acercaban con sus listas y renovaban todos los útiles para un nuevo comienzo de año”.

Y se explicó que “en un marco de incertidumbre que se traslada al proceso de decisión de compra, mochilas, cartucheras y hasta carpetas se encuentran en buen estado al no haber salido de los hogares durante el 2020”.

Resaltaron a su vez en ese informe que “protocolos, nuevos cuidados y la incorporación de alcohol en gel al uso cotidiano son también novedades en este ciclo que se inicia”. E hicieron notar que “el sistema mixto de virtualidad y presencialidad es todo un desafío, donde deberemos ir acompañando las transformaciones que puedan aparecer en el camino”.

A su vez, en el informe difundido por la Cámara de Comercio local, Luis Schvartzman, de la librería de 7 entre 55 y 56, recordó que “la pandemia nos toma el 20 de marzo, en plena época de temporada. En abril, al no empezar las facultades, sobre todo Arquitectura y Diseño, nos perjudicó mucho”.

Respecto al ciclo lectivo 2021 explicó que la temporada “la empezaron “a armar en octubre 2020 y ahí empezó la incertidumbre: si iba a haber clases. Ahora está la incertidumbre de cómo será. La Universidad no va a comenzar, por lo que los estudiantes del interior no vendrán”, consideró. Y detalló que habitualmente “en Reyes del 2020 los padres aprovechaban las promociones del Banco Provincia para regalar mochilas o útiles en base a las listas escolares. Este año no se dio, porque no existían listas y estaba la incertidumbre de empezar o no”.

Asimismo, detalló que “hoy a poco del inicio de clases, al menos en nuestro negocio, no hemos visto ninguna lista escolar”.

Desde el sector agregaron que “la expectativa la tenemos y la necesidad mucho más” y que esperaban por estos días “empezar a ver un cambio en los mostradores”.

Según un análisis de la consultora Focus Market, la canasta escolar sumado a una mochila y un guardapolvo se consigue en promedio a $5.099. Esto representa un 46% más caro que 2020.