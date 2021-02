Enorme susto en Hernández al incendiarse un motorhome completamente equipado

Momentos de susto y tensión se vivieron a última hora del sábado en 513 entre 24 y 25 de la localidad de Hernández al arder un motorhome que se encontraba estacionado en el acceso a una vivienda.

Fuentes oficiales aseguraron que a eso de las 19.30 se desató sobre el rodado un incendio voraz que arrasó con toda la carrocería y todos los bienes que había dentro de la cabina y en el habitáculo.

"De manera imprevista se comenzó a incendiar el rodado en la vereda", aseguraron las fuentes tras recolectar testimonios sobre lo sucedido.

Según se detalló "los materiales de fácil combustión, y la existencia de una garrafa, generaron el fuego que se volvió voraz, destruyendo de manera total el vehículo".

De acuerdo con las descripciones se trata de "una casa rodante que estaba toda amoblada, tenía cocina, alacena, colchones, quedando todo destruido".

En el lugar intervino una dotación de bomberos del cuartel de San Carlos que trabajó por un espacio de media hora en el que logró controlar las llamas. También se hizo presente la policía. Más no pudieron evitar que el rodado quedara en estado de devastación. No obstante los daños materiales afortunadamente no hubo que lamentar heridos, se reportó.