Susto en El Dique por un incendio de pastizales

Momentos de tensión se vivieron ayer en un sector de Ensenada por un incendio de pastizales en un terreno baldío que amenazó con trasladarse a las viviendas linderas. También hubo temor entre los frentistas por la posibilidad de que las llamas pudieran llegar hasta una estación de servicio ubicada a la misma altura, pero sobre 122. El hecho ocurrió alrededor de las 15 en un predio situado en 123, entre 46 y 47, El Dique, y si bien no se reportaron heridos, sí se registraron algunos daños estructurales en una casa, según denunció una propietaria. Este diario pudo averiguar que el siniestro se produjo en el marco de una serie de tareas de desmalezamiento y quema de pastizales que estaba realizando un obrero. Si bien el caso es materia de investigación, vecinos deslizaron que el voraz incendio se habría iniciado “por un manejo negligente”.

“Desde principios de semana que el hombre venía prendiendo fuego. Le habíamos advertido que no lo hiciera por el clima y porque las ramas que venía acumulando estaban muy secas. Bastaba una chispa para encender todo. Al final la chispa apareció y ahora estamos todos en vilo”, indicó un vecino que reside frente al lugar del siniestro. En medio de un clima de desesperación y angustia, la vecina cuya casa se encuentra más próxima al predio, señaló que estaba estudiando en su habitación cuando percibió “olor a humo, calor y el ruido característico del fuego”.

Tras varios minutos de zozobra, bomberos de Ensenada lograron sofocar las llamas y devolver la tranquilidad a los vecinos del sector.

“Lo primero que se me vino a la mente fue que habían prendido fuego pastizales y que se les estaba yendo de las manos. Pero cuando salí me encontré con una nube de humo negro que invadía mi patio y toda la cuadra. Inmediatamente agarré a mi perro y me crucé a lo de mi tía para buscar refugio”, contó Martina.

Al mismo tiempo evaluó que “seguramente el fuego causó daños estructurales en su casa” y preguntó “¿quién se hará cargo de esto ahora?”.

