Numerosos usuarios de la Región pasaron un domingo caluroso sin una gota de agua

Un corte de agua sorprendió ayer a numerosas familias de distintos puntos de la Ciudad, en una jornada marcada por una alta temperatura, propia del verano. Según damnificados, se trataría de un problema técnico en una planta potabiizadora de la empresa ABSA.

Alicia, una usuaria de calle 9 entre 37 y 38 aseguró que “no tenemos ni una gota de agua” y que sus vecinos se encuentran en la misma condición, a canillas secas.

La mujer afirmó que se comunicó con la empresa y que realizó el reclamo. “Me respondieron que ‘hay un problema técnico en la planta potabilizadora que abarca a una amplia zona y están trabajando para solucionarlo’”, consignó la vecina.

Los problemas en el servicio de agua potable afectaba también a familias de 71 y 116 en la localidad de Villa Elvira. Marcela, quien padecía la falta de líquido en su hogar, dijo que “los vecinos aquí no tenemos presión de agua, no llega a los tanques, no sale ni una gota y por ende no se puede usar ni siquiera el baño”.

“La higiene es algo vital en estos tiempos de Covid”, lamentó la mujer por no contar con suministro.

En tanto, vecinos de Punta Lara, más precisamente en la zona del Club Universitario, se comunicaron con EL DÍA para denunciar que hace más de 15 días se encuentran sin agua.

“Presenté los reclamos correspondientes a ABSA, 15 reclamos en total, al día de hoy está ‘pendiente’”, se quejó uno de los damnificados, quien precisó que el problema se va haciendo aún mayor con el paso de los días.

Los reclamos por la falta de agua es una constante de este verano 2021, como ocurre en los últimos años en la Ciudad.

Desde fines del año pasado y hasta la fecha, en casi todas las jornadas hubo reclamos de vecinos por serios problemas con el servicio de agua potable.

Incluso, hubo pedido de que ABSA realice el abastecimiento con bidones en las zonas donde hubo baja presión o canillas secas.

A su vez, en el Concejo Deliberante platense se pidió declarar la emergencia del servicio ante las numerosas quejas de los usuarios de distintos barrios de la Ciudad.

Este mes, uno de los casos más emblemáticos de las quejas de los usuarios fue la protesta callejera que realizaron vecinos de Tolosa.

Lo que había empezado siendo un problema de rutina se terminó potenciando y convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. Por eso casi un centenar de personas salieron a las calles para reclamar y pedir una solución.

El grupo principal se concentró en 531 y 116. Allí la totalidad de los vecinos está sin una gota de agua, ni de día y tampoco de noche. “Es una odisea, no se puede vivir de esta manera con todo lo que pagamos el servicio de ABSA”, contó uno de los que encabezó el reclamo.

En esa esquina llegaron también vecinos de 2 y 529, donde tuvieron problemas similares, desde fines de enero y hasta los primeros días de febrero.

Hubo dos camiones repartiendo agua en las zonas afectadas, pero para los usuarios esa medida no alcanzó.

“Son muchísimas manzanas que no tienen nada de agua y nadie de la empresa explica por qué”, se quejó uno de los usuarios afectados.

En esa oportunidad, la empresa informó que por esos días personal de ABSA realizó el montaje de una de las bombas que eleva el agua cruda desde el río de La Plata hasta la Planta Potabilizadora “Donato Gerardi” en Punta Lara, según

Luego de realizar diversos análisis; un grupo conformado por profesionales, puso en marcha un operativo con el fin de restablecer el equipo de bombeo dañado y poder garantizar el correcto funcionamiento del establecimiento potabilizador, entregando a la red los caudales correspondientes.

ADVERTENCIA

Por otra parte, cabe recordar que la empresa Absa informó que ante consultas de usuarios de diferentes barrios de La Plata, “que no realiza ninguna campaña de contacto a usuarios por teléfono para programar la instalación o recambio de medidores en domicilios”.

Además, la distribuidora recordó a los usuarios “que sólo en casos excepcionales los operarios pueden ingresar a las viviendas”.

Por este motivo, recomendaron que ante cualquier situación “que resulten sospechosas, comunicarse al 0800 999 2272 (ABSA), durante las 24 horas los 365 días del año”.