A horas de la vuelta a las aulas, la lluvia y la falta de obras les pasan factura a escuelas platenses

El próximo lunes será el inicio del ciclo lectivo 2021 en las escuelas de nuestra ciudad. Luego de un año donde el coronavirus dejó a los chicos sin ir a las aulas, todas las expectativas están puesta en el reencuentro presencial, aunque de forma salteada y con las condiciones que cada una de las instituciones permitan.

En ese marco, y frente al largo período de inactividad, los edificios de los centros educativos empezaron a mostrar algunas falencias a horas de la vuelta a clases. Fueron al menos dos escuelas platenses a las que la tormenta que azota a la región desde esta madrugada y la falta de obras les pasa factura, por lo que quienes estaban asistiendo a las clases para recuperar contenidos no pudieron hacerlo. Distinto es el caso de la Nº 126, de 49 y 23, donde los padres se comunicaron con EL DIA para dar cuenta de que ya les avisaron que hace un año llevan reclamando porque no tienen agua y es por eso que no podrán recibir alumnos.

Según fotos a las que accedió EL DIA, en la EP Nº 84 de 7 entre 75 y 76 se ven serias deficiencias en distintos sectores del edificio. Agua en los pisos, cielorrasos caídos y baños en pésimo estado son algunas de las postales que se pueden advertir en las imágenes. En ese colegio ya se hicieron los reclamos pertinentes al Consejo Escolar mediante una nota, en la que dan cuenta de baños con pérdidas de agua, vidrios rotos y caídos, ventanas con persianas caídas que afectan la ventilación de los espacios, caída de cielorrasos, humedad en paredes y falta de iluminación, entre otras.

Por su parte, en la EP 7 de 36 entre 120 y 121 se vive una situación similar. "Así quería arrancar las clases la inspectora", dijo quien envió fotos de ese establecimiento en las cuales pueden apreciarse varios baldes para darle pelea a las filtraciones de agua producto de la tormenta.

Como quedó dicho, en la Escuela 126 tampoco van a empezar las clases presenciales. Los padres de varios alumnos, preocupados por la educación de sus hijos, se mostraron indignados porque ya les avisaron que sólo tendrán sólo una vez por semana clases por la plataforma Zoom. "Nos dijeron que hace un año están reclamando por la falta de agua en el edificio y que aún no lo solucionaron. Así no van a poder abrir la escuela el lunes", se quejaron ante EL DIA.